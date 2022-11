Schalke-Aufsteiger Alex Kral über Bayern-Spiel: "Alles ist möglich"

Endlich hat der FC Schalke 04 wieder ein Bundesligaspiel gewonnen und mit mutigem und engagiertem Fußball überzeugt. Über den 1:0-Sieg gegen Mainz, die fantastische Stimmung in der Veltins Arena und über die Entwicklung der Mannschaft und Neu-Trainer Thomas Reis reden Schalke-Reporter Andreas Ernst und die WAZ-Redakteure Matthias Heselmann und Sinan Sat in "19:04 Minuten - der Schalke-Talk".

Gelsenkirchen. Am Samstag trifft Schalke 04 auf Dauermeister FC Bayern München. Nach dem 1:0 über Mainz formulieren die Profis mutige Aussagen.

Wie viel der FC Schalke 04 am Mittwochabend investiert hatte, um den FSV Mainz 05 in der Bundesliga mit 1:0 (1:0) niederzuringen, war keinem mehr anzusehen als Simon Terodde. Nach dem Spiel humpelte der Torjäger, dem in der in der zehnten Minute das Tor des Tages gelungen war, mit einem dick bandagierten Knie durch die Katakomben der Arena, unter seiner Nase war getrocknetes Blut zu sehen. „Das hat Spaß gemacht“, sagte Terodde trotzdem.