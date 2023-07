Schalke: Aufstiegsheld Victor Palsson findet neuen Klub in Europa

Essen. Victor Palsson führte Schalke 04 2022 zum Bundesliga-Aufstieg. Nach einem Jahr in den USA spielt der Isländer künftig wieder in Europa.

Vor rund einem Jahr verließ Victor Palsson den FC Schalke 04 in Richtung Nordamerika. Nun ist der 32 Jahre alte Isländer zurück in Europa. Palsson wechselt von DC United zu KAS Eupen.

Schalke-Aufstiegsheld Victor Palsson trifft auf Florian Kohfeldt

Beim belgischen Erstligisten hat er einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet. Dort trifft Palsson auf einen früheren Bundesliga-Trainer: Florian Kohfeldt (Werder Bremen, VfL Wolfsburg) steht seit diesem Sommer beim grenznahen Klub an der Seitenlinie.

Schon kurz nach seiner Verpflichtung feierte der Defensivspieler sein Debüt. Beim 2:2 gegen KVC Westerlo zum Saisonstart der belgischen Jupiler Pro League an diesem Samstag kam Palsson über die gesamte Spieldauer als Innenverteidiger zum Einsatz.

Palsson hatte das vergangene Jahr bei DC United in der US-amerikanischen Major League Soccer verbracht. Zuvor war der Isländer mit portugiesischen Wurzeln Teil der Schalker Mannschaft, der die Rückkehr in die Bundesliga gelang.

Palsson war auf Schalke stellvertretender Kapitän

28 Zweitliga-Partien bestritt Palsson in der Aufstiegssaison für die Königsblauen. Während der Nationalspieler sportlich durchwachsene Auftritte zeigte, wurde er vor allem als Führungskraft geschätzt. Er fungierte als Stellvertreter von Kapitän Danny Latza, führte Schalke in 14 Spielen mit der Binde am Arm auf den Platz und soll eine wichtige Rolle für die Atmosphäre in der Kabine gespielt haben.

Nun ist Palsson zurück in Europa - nach Stationen in Dänemark, England, Schottland, USA, den Niederlanden, Schweden, der Schweiz und Deutschland ist es sein erstes Engagement in Belgien.

"Victor Pálsson ist ein exzellenter Defensivspieler mit einer tollen internationalen Erfahrung und einem großen Kämpferherz. Er ist ein Führungsspieler, der auf und neben dem Platz Verantwortung übernimmt", sagt Eupens Generaldirektor Christoph Henkel. "Mit diesen Qualitäten wird er unserer Abwehr Stabilität verleihen und unserem Spielaufbau Struktur geben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm und wünschen Victor viel Erfolg mit dem Team der KAS Eupen."

