Schalke - Aydin nach Nominierung: Fernziel Premier League

Schalke-Trainer Thomas Reis muss in der Kabine richtig laut werden | 19:04 – der Schalke-Talk nach dem 1:1 in Augsburg

Gelsenkirchen. Schalkes Mehmet Can Aydin ist für die Türkei nominiert worden. Darüber ist er sehr glücklich. Bei S04 auch. Aber sein Fernziel ist ein anderes.

Schalke-Spieler Mehmet Can Aydin ist vo, Stefan Kuntz, dem deutschen Trainer der türkischen Nationalmannschaft, für die Länderspiele der Türkei zur EM-Qualifikation in Armenien am 25. März und gegen Kroatien am 28. März berufen worden.

Dass Aydin, der von der U15 bis zur U20 alle Jugendnationalmannschaften des DFB durchlaufen hat, entschieden hat, im Seniorenbereich für die Türkei zu spielen, hatte er in der vergangenen Woche WAZ und RevierSport exklusiv gesagt.

Derby-Zweikampf: Schalkes Mehmet Can Aydin ist vor Julian Ryerson von Borussia Dortmund am Ball. Foto: afp

Er warte nur noch auf seinen türkischen Pass. Der scheint nun da zu sein. Somit steht einem Debüt des 21-Jährigen, der in der Biographie seines Instagram-Profils immer noch das Logo des DFB neben dem S04-Symbol stehen hat, für die Türkei nichts mehr entgegen.

In der türkischen Sportzeitung „Hürriyet Spor Arena“ hat er sich nun nach der Nominierung geäußert. "Darüber, dass Stefan Kuntz und mein großer Bruder Hamit (Altintop, die Red.) mir die große Chance gegeben haben, bin ich sehr glücklich. Meine Familie und meine Freunde sind alle sehr glücklich. Für uns alle ist das eine sehr große Ehre“, sagte Aydin. „Vor allem ist es eine große Ehre für mich für die Türkei zu spielen.“

Als Kind habe er die großen türkischen Spieler wie Halil und Hamit Altintop, Ilkay Gündogan und Hakan Calhanoglu verfolgt. Er sei sich sicher, dass er in der Nationalmannschaft noch viel lernen könne.

Mehmet Can Aydin: Schalke ein Traum

Zugleich erneuerte er seine Aussage, nicht zu einem der größeren türkischen Vereine wechseln zu wollen, da er sich auf Schalke sehr gut aufgehoben fühle. Er sei sich sicher, dass er derzeit dort genau richtig sei. Es sei schon immer sein Traum gewesen, auf Schalke zu spielen. Er spüre, dass Trainer Thomas Reis ihm vertraue. Er werde alles in seiner Macht stehende tun, damit Schalke in der Bundesliga bleibt.

Allerdings sollen die Königsblauen, aus dessen Knappenschmiede er stammt, wohl für ihn nur eine Durchgangstation sein. Sein Ziel sei es, sich im europäischen Fußball zu messen. Das große Ziel ist die Premier League: „Ich möchte mich im europäischen Fußball beweisen, um mich noch weiter zu verbessern. Mein Ziel ist es, eines Tages in der Premier League zu spielen“, meinte Aydin.

