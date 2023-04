Schalke - Bayer Leverkusen: Kreisliga-Tugenden gegen Spielkultur

Gelsenkirchen. Schalke-Gegner Leverkusen ist in blendender Form. S04-Trainer Thomas Reis setzt im Heimspiel am Samstag auf rustikale taktische Konzepte.

Als Schalke 04 zuletzt ein Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen gewann, am 31. August 2013 war das, spielten Joel Matip, Julian Draxler, Leon Goretzka und Kevin-Prince Boateng noch für Königsblau. Es waren Zeiten, in denen sich die Klubs meist im Kampf um die wichtigsten Europapokal-Plätze duellierten. Neuneinhalb Jahre und sieben Heimspiele ohne Sieg später beschwört Schalke Kreisliga-Tugenden, um sich auf die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) einzustellen.