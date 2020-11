Schalke befördert Riether vorläufig zum Reschke-Nachfolger

Auch am Tag nach dem großen Beben beim FC Schalke 04 geht es mit den Personalentscheidungen weiter: Die Aufgaben des geschassten Michael Reschke als "Technischer Direktor" übernimmt vorläufig Sascha Riether, der bisher allein als Teammanager amtierte. Diesen Schritt wird Sportvorstand Jochen Schneider am Mittag in einer Medienrunde begründen. Zuerst hatten Bild und Sky berichtet.

Riether war zum Ausklang seiner Karriere im Sommer 2015 zu Schalke gekommen und absolvierte bis Juni 2019 30 Pflichtspiele (kein Tor, zwei Vorlagen). In seinem letzten Jahr war er aber nur noch Back-up-Profi. Wegen seines tadellosen Verhaltens und seinem mehrfach geäußerten Wunsch, dem Profifußball auch nach Karriereende treu zu bleiben, gaben ihm die Schalker die Chance, als "Koordinator der Lizenzspielerabteilung" erste Erfahrungen zu sammeln - das ist ein etwas sperrigerer Titel als Teammanager; einem Begriff, der passender gewesen wäre. Riether war bisher das Bindeglied zwischen Vorstand und Profimannschaft, verfolgte jedes Training, führte Einzelgespräche, übernahm die Organisation der Trainingslager. Ab und an wurde er von Schneider und Reschke in Transfers und ins Scouting eingebunden, wie er dieser Redaktion in einem Interview im März erzählt hatte.

Schalke: Riether nimmt an Lehrgang "Management im Profifußball" teil

Im Gegensatz zum erfahrenen Reschke, der über ein großes Netzwerk verfügt und jahrzehntelange Erfahrung in verschiedenen Vereinen gesammelt hat, steht Riether noch am Anfang seiner Funktionärskarriere. Um weitere Erfahrung zu sammeln, nimmt er gerade am Lehrgang "Management im Profifußball" teil, den die DFB-Akadamie und die DFL gemeinsam gestartet haben - ein Lehrgang, der von Anfang Oktober bis April 2022 19 Präsenztage und weitere Online-Phasen hat. Riether steht Schalke also nicht komplett zur Verfügung.

Gut möglich, dass Schalke mit dieser vorläufigen internen Beförderung schon für den Fall vorsorgt, wenn Sportvorstand Schneider abberufen wird - Schneider ist beim Aufsichtsrat schwer in die Kritik geraten. Ein möglicher Nachfolger könnte direkt einen Kaderplaner mitbringen - und Sascha Riether würde in seiner ursprüngliche Position zurückkehren.