Gelsenkirchen. Für Schalke 04 reichte es gegen Greuther Fürth nur zu einem 2:2. Tobias Mohr patzte. Darüber und mögliche Transfers diskutieren wir im S04-Talk.

Es war ein bitterer Moment für Tobias Mohr und den FC Schalke 04. Am Freitagabend unterlief dem 28-Jährigen im Heimspiel gegen Greuther Fürth ein folgenschwerer Fehler. Beim Stand von 2:1 für die Königsblauen kam der Linksfuß in der 77. Minute im eigenen Strafraum an den Ball und hatte dann einen Blackout. Statt zu klären, zögerte der Schalker viel zu lange und ließ sich das Spielgerät vom Fürther Simon Asta abnehmen, der dieses Geschenk annahm und mit einem Schuss unter die Latte für den 2:2-Endstand sorgte.

Mohr wusste, dass dieses Gegentor auf seine Kappe ging. Er entschuldigte sich nach dem Spiel, das bestätigte sein Trainer Karel Geraerts. „Er hat mir gesagt: Sorry, das war mein Fehler. Ich habe geantwortet: Kein Problem, dafür sind wir ein Team.“

+++ 19:04 - der Schalke-Talk: Das aktuelle Video gibt es hier bei YouTube +++

Über den Patzer von Mohr haben wir auch in unserem Schalke-Talk „19:04“ diskutiert - wie immer in 19:04 Minuten. Schalke-Reporter Robin Haack und die WAZ-Redakteure Matthias Heselmann und Sinan Sat sprachen über die Szene, die S04 den dritten Sieg in Folge kostete. „Es war eine extrem bittere Szene. Er weiß wohl selbst nicht, was ihm da durch den Kopf ging. Man weiß nicht, was ihn da geritten hat. Er sah extrem blöd aus“, schildert S04-Reporter Haack seine Eindrücke.

Nach dem Spiel gab es Anfeindungen und Beleidigungen im Netz gegen den Schalke-Profi. Dazu hat unser Experte eine klare Meinung: „Tobias Mohr hat sich in den letzten Wochen gut präsentiert, engagiert und mit ordentlicher Körpersprache. Auch gegen Fürth war er bis zu seinem Fehler gut. Er wird in den sozialen Netzwerken für den Fehler fertig gemacht. Das geht gar nicht. So ein Fehler kann jedem passieren.“

Schalke: Auf André Hechelmann wartet viel Arbeit

Im Schalke-Talk blicken wir nach dem letzten Spiel des Jahres 2023 auch nach vorne. Auf Sportdirektor André Hechelmann wartet vor dem Winter-Transferfenster viel Arbeit. Auch welchen Positionen Schalke nachlegen muss, besprechen wir in unserem Talk. Viel Spaß beim Reinhören!

