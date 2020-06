Schalke: Benjamin Stambouli - der Trainer auf der Tribüne

Sportlich reichte es für Benjamin Stambouli noch nicht. Erst seit einer Woche gehört er zur Trainingsgemeinschaft des FC Schalke 04 - und nach acht Monaten Verletzungspause wollte Trainer David Wagner dem Defensivspieler im Spiel bei Union Berlin (1:1) keinen Einsatz zumuten. Und doch: Irgendwie war der 29-Jährige doch auf dem Platz dabei.

Wagner hatte Stambouli, Kapitän Omar Mascarell und den dritten Torwart Michael Langer gefragt, ob sie mit nach Berlin reisen wollen - und die drei Spieler, die für das Gefüge der aus der Spur geratenen Mannschaft wichtig sind, stimmten zu. „Von solchen Typen, und das ist hinlänglich bekannt, haben wir nicht so viele“, hatte Wagner zwei Tage vor dem Spiel noch über Stambouli gesagt.

Schalke: Stambouli gibt Anweisungen in mehreren Sprachen

Und so saß Stambouli neben Langer auf der Tribüne im Stadion an der alten Försterei in Berlin-Köpenick - mit Baseball-Cap auf dem Kopf und umgeschnallten Mundschutz. Und dass der Franzose dort saß, bekamen alle Besucher des Spiels mit. Unentwegt trieb er seine Mitspieler an, gab Anweisungen in Englisch, Französisch und Deutsch. Lobte, fluchte. Bisweilen war er lauter zu hören als das Trainerteam ein paar Meter entfernt auf der Bank - fast wie ein zweiter Trainer.

Aushilfskapitän Daniel Caligiuri bekam das auf dem Platz natürlich mit. „Wir wissen, wie wichtig die Spieler, die uns nicht helfen können, für uns sind. Sie haben entschieden, mitzukommen. Das finde ich klasse von denen. Wir versuchen, gemeinsam durch die Krise zu kommen“, sagte Caligiuri.

Verhandlungen zwischen Schalke und Stambouli ruhen

Dass er diese Bedeutung für seine Teamkollegen hat, bringt Stambouli aber allein keinen neuen Vertrag. Sein aktueller endet am 30. Juni. Er hatte auf Schalke vor vier Jahren unterschrieben, als der einstige Sportvorstand Christian Heidel gerade Leroy Sané für viel Geld an Manchester City verkauft hatte. Dementsprechend hatte Stambouli eine gute Verhandlungsposition und verdient sehr gut. Und nun? Ein Angebot des Sportvorstandes Jochen Schneiders zu geringeren Bezügen lehnte er ab, dennoch schien eine Einigung nicht weit entfernt zu sein.

Seit der Corona-Pause ruhen aber die Verhandlungen - und nun ist es wahrscheinlich, dass Schneider die Mannschaft des sportlich und finanziell ins Schlingern geratenen Traditionsklubs umbauen und verjüngen wird. Ohne Stambouli. Dann müssen sich auf Schalke neue Typen entwickeln.