Feuerte seine Kollegen im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen von der Tribüne an: Schalkes Benjamin Stambouli.

Gelsenkirchen. Nach seiner Verletzung kann Benjamin Stambouli noch nicht auf dem Platz mitwirken. Seine Schalker Mannschaft unterstützt er trotzdem lautstark.

Benjamin Stambouli ist auf Schalke ein absoluter Fanliebling. Der 29-jährige Franzose identifiziert sich seit seinem Wechsel von Paris St. Germain zum FC Schalke 04 im Jahr 2016 mit dem Verein und hat die Schalker DNA komplett verinnerlicht.

Da überraschte es auch nicht, dass Stambouli, der seit acht Monaten verletzt ist, seine Mannschaft beim Sonntags-Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen (1:1) von der Tribüne aus lautstark anfeuerte. Die Bilder erinnerten an Cristiano Ronaldo, der Portugal beim EM-Finale 2016 gegen Frankreich (1:0) nach seiner verletzungsbedingten Auswechselung zum Sieg dirigierte.





Für Stambouli war das selbstverständlich, wie er in einem Social-Media-Spielertalk nach der Partie betonte: „Egal ob ein Spieler verletzt oder fit ist, er muss immer alles für die Mannschaft und den Verein geben. Ich habe alles gegeben und das Team unterstützt. Nächstes Mal werde ich den Trainer um Erlaubnis fragen, ob ich Fan-Lieder singen kann“, sagte der 29-Jährige lachend.

Schalke 04: Benjamin Stambouli lobt junge Spieler

Gegen Leverkusen beobachtete der ehemalige S04-Kapitän eine deutliche Steigerung im Spiel der Knappen. Immerhin knöpfte der kriselnde Pott-Klub dem Champions League-Aspiranten mit der jüngsten Startelf seit knapp vier Jahren ein verdientes Remis ab. Stambouli war stolz auf die jungen Spieler. Vor allem Debütant Can Bozdogan hat den Franzosen überzeugt: „Sie haben es sehr gut gemacht. Die Spieler haben gekämpft bis zum Ende. Das zeichnet Schalke aus. Can hatte keine Angst und möchte seine Qualität zeigen. Er hat ein super Spiel gemacht.“







Am Mittwoch gastiert Schalke bei Eintracht Frankfurt (18:30 Uhr/DAZN). Benjamin Stambouli ist positiv gestimmt: „Wir sind ein großer Verein und müssen selbstbewusst sein. Wenn die Mannschaft kämpft, gibt es keinen Gegner, der gegen Schalke spielen möchte. Das Erste, was ich in Gelsenkirchen gelernt habe, ist malochen. Jeder Spieler muss kämpfen und alles geben“, betonte Stambouli.

Schalke 04: Benjamin Stambouli hofft auf Comeback

Der ehemalige Junioren-Nationalspieler Frankreichs hofft, dass er nach seiner langwierigen Fußverletzung in den letzten drei Spielen noch zum Einsatz kommt: „Ich hoffe, dass ich in ein paar Tagen wieder voll mit der Mannschaft trainieren kann. Es war eine sehr lange und schwierige Zeit. Falls ich noch mein Comeback gebe, wäre es eine große Ehre für mich.“ Am Ende der Saison läuft der Vertrag von Benjamin Stambouli aus. Die Fans hoffen, dass der 29-Jährige dem Verein weiter erhalten bleibt.