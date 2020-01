Schalkes medizinische Abteilung kümmert sich am 25. Januar 2019 in Berlin um den verletzten Alessandro Schöpf.

Gelsenkirchen. Alessandro Schöpf hat seine Leidenszeit mittlerweile überstanden. Beim Auswärtsspiel in Berlin wird er an seine alte Verletzung erinnert.

Schalke: Berlin-Verletzung war für Schöpf ein Schock

Berlin? Da war doch was? Schalkes Dauerrenner Alessandro Schöpf kehrt am Freitag an den Ort zurück, an dem er sich vor fast genau einem Jahr eine schwere Verletzung einhandelte. Schöpf zog sich beim 2:2-Remis nach einem Foul von Herthas Karim Rekik einen Außenbandriss und eine Kapselverletzung zu und musste operiert werden.

Im Interview mit den „Ruhr-Nachrichten“ hat Schöpf auf seine schwere Verletzungszeit zurückgeblickt. Zwischenzeitlich war sogar - zumindest kurzzeitig - um die Fortsetzung der Karriere gebangt worden. „Ich hatte mit drei Monaten Pause gerechnet. Dann kam Dr. Boenisch in Augsburg nach der Operation zu mir ins Krankenzimmer und meinte, die ganze Sache sei doch gravierender.“

Schöpf hatte Probleme mit einer Schraube

Der Mediziner erklärte Schöpf, dass man sein Außenband komplett neu aufbauen müsse. Schalkes Mittelfeldspieler gibt zu: „Da denkst du im ersten Moment schon, was bedeutet das jetzt für dich? Ich musste schlucken, denn diese Diagnose war für mich sehr schwer zu verdauen.“ Nach drei Monaten stand Schöpf wieder auf dem Trainingsplatz, merkte dann aber bei Schießübungen, dass etwas nicht stimmt

Eine von zwei Schrauben, die sein Band fixiert hatten, war verrutscht. Daraufhin entzündete sich der Fuß. Schöpf verordnete sich selbst absolute Ruhe. „Das war die richtige Entscheidung. Es wurde besser und nach vier Monaten durfte ich langsam wieder anfangen und hatte keine Beschwerden mehr“, bilanziert der Österreicher.

Groll gegenüber Rekik ist verflogen

Welche Lehren hat Alessandro Schöpf aus seiner Verletzungszeit gezogen? „Ich muss cooler bleiben und darf nicht so ungeduldig sein wie in der Vergangenheit.“ Der Groll gegenüber dem Berliner Foul-Verursacher Karim Rekik, der sich nur in sozialen Netzwerken bei ihm entschuldigte, ist mittlerweile verflogen. „Wenn mir so etwas passiert wäre, hätte ich den betreffenden Spieler im Krankenhaus besucht. Aber ich will diese Geschichte nicht mehr aufwärmen. Ich bin kein nachtragender Mensch“, so Schöpf im RN-Interview. (tt)