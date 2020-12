Schalke besetzt nach Kemmer-Rücktritt Posten im Aufsichtsrat neu

Gelsenkirchen. Schalke 04: Der Fußball-Bundesligist wurde vom Rückzug eines Mitglieds des Aufsichtsrates überrascht. Ein Nachfolger ist bereits gefunden.

Bereits einen Tag nach dem überraschenden Rücktritt von Aufsichtsratsmitglied Uwe Kemmer hat Schalke 04 den Posten neu besetzt. Gemäß Vereinssatzung rückt der bei der letzten Wahl stimmenhöchste Alternativkandidat Ingolf Müller (58) in den Aufsichtsrat nach und wird dem Gremium bis zur nächsten Mitgliederversammlung angehören. Das teilte der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga am Montag mit.

Schalke 04: Mehr News und Hintergründe:

Müller hat Erfahrung auf diesem Gebiet. Er war bereits von 2012 bis 2015 Mitglied des Aufsichtsrates. Nun rückt er für Kemmer nach, der den Verein am Sonntag überrumpelt hatte. Der 56-Jährige gab seinen Schritt pünktlich zu Beginn des Spiels in Augsburg über Facebook bekannt. “Ich habe am heutigen Tag gegenüber Jens Buchta, dem Vorsitzenden unseres Aufsichtsrates, meinen sofortigen Rücktritt aus dem Gremium erklärt”, schrieb Kemmer.

#S04-Update: Ingolf Müller tritt die Nachfolge von Uwe Kemmer im Aufsichtsrat an.



Alle weiteren Infos #S04 | | #WirLebenDich — FC Schalke 04 (@s04) December 14, 2020

Die Amtszeit Kemmers wäre in diesem Jahr 2020 ohnehin ausgelaufen, doch konnte aufgrund der Corona-Pandemie bislang noch keine Mitgliederversammlung stattfinden. Deshalb war Kemmer bis zum Sonntag immer noch im Amt. Die jüngste Sitzung des Aufsichtsrats fand am vergangenen Donnerstag statt.

Gute Lösungen muss auch auf dem Rasen her. Seit elf Monaten ist das nicht mehr gelungen, vor Weihnachten hat S04 noch zwei Chancen. In den beiden Heimspielen am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg und am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im richtungweisenden Duell gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld geht es auch um einen versöhnlichen Jahresabschluss. (fs)