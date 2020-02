Schalke braucht jetzt Lösungen für die Wende

Leistungsdelle, Formtief, Krise: Es ist im Grunde genommen völlig egal, wie man die Schalker Situation nach fünf sieglosen Bundesligaspielen in Folge mit zwei 0:5-Klatschen und nur einem einzigen geschossenen Tor nennt. Wichtig ist nur eins: Jetzt müssen Lösungen auf den Tisch, wie die Trendwende geschafft werden soll. Wofür sich David Wagner entscheidet, wird man an diesem Samstag im Spiel beim 1. FC Köln sehen (Anstoß 18.30 Uhr/ Sky). Es ist das Spiel eins nach dem 0:5-Auftritt vor genau einer Woche gegen Leipzig.

Wagner: Das ist der Anspruch, den wir an uns haben

Am Tag vor dem Spiel legte sich Schalkes Cheftrainer öffentlich nur bei einer Personalie fest: Alexander Nübel wird im Tor bleiben – diese Ankündigung überraschte nicht, weil sich Wagner schon unmittelbar nach Nübels Flatter-Abend gegen Leipzig gegen eine erneute Torwart-Diskussion ausgesprochen hatte. Dass auch der tief gestürzte Torwart, der in der Hinrunde ja noch Schalkes Kapitän war, jetzt schleunigst wieder mehr liefern muss, liegt auf der Hand. Aber das gilt für die gesamte Mannschaft. Wagner am Tag vor dem Köln-Spiel: „Es geht darum, die Reaktion zu zeigen. Wir haben das schon mehr als einmal getan, wenn es darauf ankam, und das ist der Anspruch, den wir an uns haben, dass wir das wieder auf den Platz bringen wollen.“

Darf er mal wieder ran? Guido Burgstaller im Training. Foto: RHR-FOTO/Tim Rehbein / RHR-FOTO

Wagner hat in dieser Woche viele Gespräche geführt: Mit einzelnen Spielern wie zum Beispiel Nübel, aber auch mit der gesamten Mannschaft – „ich glaube, dass das notwendig war“, sagt der Trainer und gibt damit einen Hinweis, wie ernst die Lage auch von ihm eingeschätzt wird. Die Krise (wahlweise Leistungsdelle oder Formtief) darf sich jetzt nicht in den Köpfen festsetzen. Oft sind in einer solchen Situation die erfahrenen Spieler gefordert. Einen hätte Wagner da noch in petto, den er jetzt ins Rennen werfen könnte: Guido Burgstaller (30).

Das spricht für Burgstaller

Der Österreicher war in der ersten Hälfte der Hinrunde noch als Mittelstürmer gesetzt und verlor dann wegen mangelnder Torgefahr seinen Stammplatz. Die aktuelle Situation schleppt Burgstaller aber nicht mit sich herum: In den vergangenen fünf Bundesligaspielen, also genau, seit mit dem 0:5 in München am 25. Januar der Absturz begann, kam „Burgi“ keine Minute mehr zum Einsatz. Jetzt könnte die Zeit zum Wechseln sein, wenn Wagner im Sturm an der Seite des zurecht gesetzten Benito Raman etwas Neues versuchen will. Michael Gregoritsch hatte seine Chancen, und bei Ahmed Kutucu gilt nach wie vor: Als Joker scheint er wirkungsvoller.

Energie von den Fans

So oder so: Jetzt müssen Lösungen auf den Tisch. Eine ist auch, dass der für das Schalker Spiel so eminent wichtige Suat Serdar eine komplett beschwerdefreie Trainingswoche hinlegen konnte. Nachdem der Nationalspieler gegen Leipzig von der Verletzungspause direkt auf den Platz musste, sollte sich das jetzt positiv auswirken. Aber auch anderen Spielern schenkt Wagner im Moment vor allem: Vertrauen. Vertrauen, dass das, was lange Zeit gut war, jetzt auch wiederkommen wird.

Angefangen bei Ex-Kapitän Nübel, mit dem sich Wagner auch über die Pfiffe der Fans ausgetauscht hat, die während des Leipzig-Spiels gegen den Torwart aufgekommen waren. Ja, konstatiert der Trainer, und überrascht dann mit einer eigenen Interpretation: Er habe die Reaktionen der Fans, insbesondere nach dem Spiel gegen Leipzig, „als wahnsinnig unterstützend wahrgenommen“, so Wagner: Die Fans hätten signalisiert, dass man diese schwierige Phase gemeinsam angehen werde. „Das“, so der Trainer, „ist schon etwas, was der Gruppe Energie gibt, keine Frage.“

Energie, die jetzt aber auch bald wieder zu Ergebnissen führen muss.