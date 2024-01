Schalke bringt Mitfahrbörse an den Start – Angebot für Fans

Gelsenkirchen Das Organisieren von Fahrten zu Schalke-Spielen soll für Fans dank einer neuen App leichter werden. Schon zum HSV-Spiel geht’s los.

Der FC Schalke 04 will seinen Fans die An- und Abreise zu den Spielen weiter erleichtern und bringt daher eine Mitfahrbörse an den Start. Über eine neue App, die in allen gängigen Stores zum Download bereitsteht, können Fans künftig unkompliziert Fahrgemeinschaften bilden, um mit anderen Schalkern zu den Heim- und Auswärtsspielen der Königsblauen zu reisen. Die Idee zu dieser Mitfahrbörse entstand während eines Mitgliederkongresses im Jahr 2022. Vorstandschef Matthias Tillmann hebt bei der Vorstellung der neuen App hervor, dass Fans so „kostengünstiger und umweltschonender“ zu den Spielen der Profi-Mannschaft reisen können.

Die Handhabung der App ist einfach: Fans, die freie Plätze in ihren Fahrzeugen haben, können den Zeitpunkt, ihre Reiseroute und alle verfügbaren Sitzplätze in der App angeben, um selbst Fahrten anzubieten. Über eine Suchfunktion haben andere Nutzer dann die Möglichkeit, geeignete Mitfahrgelegenheiten in ihrer Nähe zu finden. Dabei kann auch nach einem gewünschten Start- und Zielort – also beispielsweise der eigenen Heimatstadt – gesucht werden.

Schalke: Neue Mitfahrbörse-App geht ab sofort online

Eine mögliche Aufteilung der Spritkosten kann direkt über die App abgewickelt werden (Zahlung in Bar oder per PayPal). Möglich ist es aber auch, eine Fahrt gratis oder für einen symbolischen Wert wie beispielsweise eine Bratwurst oder ein Kaltgetränk anzubieten. Auch eine Chat-Funktion steht in der App zur Verfügung, damit Fans möglichst unkompliziert konkrete Absprachen treffen können.

Die neue Mitfahrbörse ist ab sofort online und kann bereits für Fahrten zum Heimspiel gegen den Hamburger SV an diesem Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) genutzt werden. Ein neues Konto brauchen S04-Fans für die App nicht erstellen – denn die Anmeldung erfolgt mit denselben Zugangsdaten wie im Ticket-Shop oder dem Schalke-Online-Store.

