Schalke: Bülter - erst wie Ronaldo, dann Courage-Weltmeister

Für Marius Bülter stand die Welt still, als die Spielzeit gerade die 100-Minuten-Grenze geknackt hatte. Der Torjäger des FC Schalke 04 hatte sich den Ball zum Elfmeter zurechtgelegt, 2:2 stand es im Spiel bei Mainz 05. Die Mainzer Fans pfiffen zwar in voller Lautstärke, die Schalker bangten mehr als dass sie anfeuerten, Bülter ließ kein Geräusch an sich heran. So viel hing an diesem Schuss - zwei Punkte mehr im Abstiegskampf, der vorübergehende Sprung auf den 14. Platz, eine beinahe endlose Jubelorgie. "Es gehört Courage dazu, da zu dem Elfmeter anzutreten", sagte Trainer Thomas Reis. "Ganz stark von Bülti, dass er da die Ruhe behält, wenn alle auf einen schauen in der Nachspielzeit", lobte Mitspieler Tom Krauß. Denn Bülter lief an, verlud Torwart Robin Zentner, schob den Ball nach 101 Spielminuten ins rechte Eck - 3:2 (1:0) für Schalke, welch eine Jubel-Explosion.