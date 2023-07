Schalke: Büskens schickt emotionale Botschaft an Greiml

Essen. Schalke 04 muss auf Leo Greiml verzichten, der Verteidiger hat sich das Kreuzband erneut gerissen. Aufmunternde Worte kommen von Mike Büskens.

Beim Schalke-Tag am vergangenen Sonntag stimmten sich Mannschaft und zehntausende Fans auf die kommende Saison ein. Sie mussten allerdings auch eine Schocknachricht verarbeiten: Leo Greiml, der sich tags zuvor beim 2:2 gegen den FC Twente am Knie verletzte, erlitt erneut einen Kreuzbandriss. Diese Diagnose vermeldeten die Königsblauen kurz nach Start des Fan-Fests.

Für den 22 Jahre alten Innenverteidiger aus Österreich ist es bereits die zweite derartige Verletzung. Erneut ist das rechte Knie betroffen. Die Schalker Anhänger spendeten ihm unterstützenden Applaus. Und auch Mike Büskens richtete aufmunternde Worte an Greiml.

"So wie auf diesen Fotos möchte ich Leo Greiml bald wieder in der Veltins-Arena sehen", schrieb der Co-Trainer auf Instagram zu zwei Fotos, die den Abwehrmann in Aktion auf dem Rasen und bei der Ankunft am Stadion zeigen.

"Wie er jeden Tag seinen Beruf lebt, ist vorbildlich. Er hat so hart für sein Comeback geschuftet, nie geklagt und immer gemacht", betont Büskens. "Er wird auch dieses Mal zurückkommen und zeigen, was für ein wahnsinnig guter Charakter er ist."

Schalke: Nicht die erste Verletzung für Leo Greiml

Greiml war vor einem Jahr nach Gelsenkirchen gewechselt. Damals kurierte er den im Oktober 2021 im Trikot seines Ex-Klubs Rapid Wien erlittenen ersten Kreuzbandriss aus.

Schon vergangene Saison musste Greiml einen Rückschlag verkraften. Er fehlte ab Herbst wochenlang aufgrund einer Meniskusverletzung und kam sportlich nie wirklich in Fahrt. Greiml spielte häufiger für die U23 in der Regionalliga (acht Einsätze) als für das Bundesliga-Team (sieben).

In der neuen Saison wollte Greiml den Durchbruch schaffen. Jetzt muss er aufgrund seiner im letzten Testspiel vor dem Auftakt erlittenen Verletzung erneut monatelang pausieren. "In solchen Momenten spürt man manchmal eine Leere und fühlt sich allein", schreibt Büskens.

Schalke-Fans spenden Greiml Trost auf Instagram

Sein Appell an seine Follower: "Wir sprechen oft von der Schalker Familie, lasst uns zeigen, dass wir gerade in schwierigen Zeiten zusammenstehen, füreinander da sind und auf uns gegenseitig aufpassen, Trost spenden und ihm mit einigen Zeilen zeigen, dass er beim geilsten Club der Welt ist."

Und zahlreiche Fans kamen der Aufforderung der Vereinslegende nach. Einige Stunden, nachdem der Post abgesetzt wurde, zälhte die Kommentarspalte bereits über 50 Genesungswünsche an Greiml.

