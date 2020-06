Schalke: Caligiuri ist wieder da - Lob für den VfL Wolfsburg

Gelsenkirchen. Schalke trifft im vorletzten Saisonspiel auf den VfL Wolfsburg. Im Aufgebot gibt es eine Änderung, wie Trainer Wagner am Freitag verkündete.

Zwei Spiele stehen in der Fußball-Bundesliga noch auf dem Programm - für den FC Schalke 04 geht es nur noch um eine gute Platzierung und damit verbundene TV-Millionen. Europapokal? Findet auch in der kommenden Saison ohne Königsblau statt. Abstiegskampf? Aus dem hielt sich S04 heraus. Der vorletzte Gegner in dieser Saison ist am Samstag der Tabellensechste VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky).

Schalke-Talent Bozdogan sah in Frankfurt Gelb-Rot

In Schalkes Not-Aufgebot gibt es nur eine Änderung: Can Bozdogan fehlt wegen einer Sperre, er hatte bei der 1:2-Niederlage bei Eintracht Frankfurt am Mittwoch die Gelb-Rote Karte gesehen. Interimskapitän Daniel Caligiuri hat hingegen seine Gelb-Sperre abgesessen und kehrt in die Startelf zurück. "Das", sagte Trainer David Wagner am Freitagmittag auf unsere Nachfrage, "ist die einzige Änderung."

Die Wolfsburger peilen einen Platz in der Europa League an, ein Sieg bei den seit 14 Spielen sieglosen Schalkern wäre für sie besonders wichtig. Für den VfL gibt es von David Wagner eine Menge Lob: "Wolfsburg hat Durchschlagskraft in der Offensive, einen guten Torwart, Körperlichkeit in der Truppe, trotzdem aber auch fußballerische Finesse. Sie sind in Standards gut, haben eine Tiefe im Kader. Diese Mannschaft steht zurecht dort, wo sie steht. Das ist eine Top-6-Mannschaft und sie haben den Kader so zusammengestellt, dass sie es leisten können."

Schalke-Vorstand Jobst: "Die Platzierung ist in jeder Hinsicht wichtig"

Dass Schalke durch zwei weitere Niederlagen in der Tabelle weiter abrutschen könnte und damit finanzielle Verluste verbunden wären, ist Wagner bewusst. In die Ansprache vor dem Spiel lässt er diesen wirtschaftlichen Druck nicht einfließen. "Wir versuchen, uns auf den nächsten Gegner zu fokussieren. Das ist für unsere junge Mannschaft schon schwer genug. Uns auf die Tabelle zu fokussieren, ist nicht unterstützend", sagte Wagner auf unsere Nachfrage. Marketingvorstand Alexander Jobst hatte auf Nachfrage dieser Redaktion betont: "Die Platzierung in der Abschlusstabelle ist in jeder Hinsicht wichtig." Aktuell ist Schalke Zehnter.

So könnte Schalke spielen

Nübel - Kenny, Kabak, Oczipka, Miranda - McKennie - Caligiuri, Schöpf - Boujellab - Gregoritsch, Raman.