Schalke darf sich bei Uth nicht noch einmal großzügig zeigen

Gelsenkirchen. Schalke hat Mark Uth in der Rückrunde ohne Gebühr an Köln ausgeliehen. Ein weiteres Entgegenkommen kann sich S04 nicht leisten. Ein Kommentar.

Horst Heldt ist ein guter Zocker – auf dem Transfermarkt sind schon viele seiner Spielchen aufgegangen. Auch zu seiner Zeit auf Schalke, wo die fünf Jahre unter seiner Regie (2011 bis 2016) nicht die schlechtesten der Vereinsgeschichte waren, wie man heute weiß. Jetzt möchte Heldt die Schalke-Leihgabe Mark Uth auch für die kommende Saison weiter an den 1. FC Köln binden, doch der via Bild-Zeitung transportierte Gedanke, der dahintersteckt, ist unlogisch. Denn die klammen Kölner hoffen bei dem Transfer angeblich auf ein Schalker Entgegenkommen in Zeiten der Corona-Krise, aber warum sollte Schalke das tun?

Mark Uth ist ein Spieler, den Schalke durchaus noch selbst gebrauchen könnte. Dass er mehr kann, als er in seinen eineinhalb Jahre auf Schalke gezeigt hat, beweisen seine Auftritte für Köln (vier Tore und vier Vorlagen in sieben Spielen). Gerade in diesem Sommer, wenn Schalke kein Geld für externe Verstärkungen hat, könnte Mark Uth sogar noch einmal wie ein Neuzugang sein.

Voraussetzung: Mark Uth muss selbst noch von Schalke überzeugt sein – sein Vertrag läuft noch zwei Jahre bis zum 30. Juni 2022. Wenn er das nicht mehr sein sollte, gehört zu einem Wechsel eine Ablösesumme – ob der 1. FC Köln diese zahlt oder ein anderer Verein, kann Schalke egal sein. Aber dass Schalke den Kölnern noch einmal so entgegenkommt wie im Januar, als man ihnen Mark Uth für die Rückrunde ohne Leihgebühr überlassen hat, ist diesmal auszuschließen. Das kann sich Schalke in Corona-Zeiten gar nicht leisten.