Schalke: Das passiert nach Frankreich-Abbruch mit Mendyl

Gut ausgegangen ist die Saison in Frankreich für den FCO Dijon. In der französischen Ligue 1 steht der Klub aus dem Burgund nach 34 Spieltagen auf dem 16. Platz - und durch den Abbruch der Saison genügt das zum Klassenerhalt. Lange sah es für Dijon schlecht aus - noch nach zwölf Spieltagen war der Klub Schlusslicht. Das vorzeitige Saisonende verbindet einen Spieler Dijons mit dem Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04: Denn S04 hat Hamza Mendyl (22) an den FCO verliehen.

Schalke-Leihgabe Mendyl spielte 20-mal für Dijon

Mendyl, der für sieben Millionen Euro aus Lille gekommen war und auf Schalke in der Saison 2018/2019 keinen guten Eindruck hinterlassen hatte, überzeugte in Dijon. In 20 Pflichtspielen kam der Linksverteidiger zum Einsatz (18 Spiele in der Liga, 2 im Pokal), erzielte dabei ein Tor. Sein Marktwert beträgt laut transfermarkt.de 2,8 Millionen Euro. Er ist gut befreundet mit Schalke-Spielmacher Amine Harit. Die Frage: Holt Schalke nun Hamza Mendyl vorzeitig zurück und lässt ihn mittrainieren - wie Ralf Fährmann, der in Norwegen bei Brann Bergen durch die Corona-Krise nicht zum Einsatz kommen kann?

Die Antwort: Nach Informationen dieser Zeitung kehrt der Marokkaner nicht zurück. Die Rückkehr, so teilte ein Sprecher auf Anfrage mit, sei fest für den 1. Juli vereinbart. Ob Mendyl, der vor kurzem Vater geworden ist, unter Trainer David Wagner in der kommenden Saison eine Zukunft hat, ist aber noch offen. Momentan stehen auf Schalke vier Linksverteidiger unter Vertrag - das sind zwei zu viel.

Schalke: Oczipka ist auf der linken Seite gesetzt

Gesetzt ist Bastian Oczipka (31), ein anerkannter Führungsspieler, der noch keine Minute in dieser Saison verpasste. Seinen Vertrag hatte Oczipka im Januar bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Als Back-up für Oczipka ist Juan Miranda (20) eingeplant, die Leihgabe des FC Barcelona. Miranda aber will sich mit seiner Ersatzrolle nicht zufrieden geben und sucht in Europa einen Stammplatz. Bleibt noch Jonas Carls (23), der in der Rückrunde beim Drittligisten Viktoria Köln überzeugte. Doch hat Carls genug Klasse für die Bundesliga?

Eins dürfte klar sein: Sportvorstand Jochen Schneider steht kein Geld zur Verfügung, um einen neuen Linksverteidiger zu kaufen. Für Mendyl ist das womöglich eine Chance, sein Vertrag gilt noch bis 2023. Mendyls Verhältnis zu Trainer David Wagner ist aber getrübt: Beim Trainingsauftakt unter Wagner im Sommer 2019 blieb Mendyl außen vor. Wagner versprach sich dadurch ein besseres Arbeitsklima im Kader, Mendyl galt als einer der Störenfriede. Einer, der Wagner seine Eindrücke geschildert hatte, war Jahrhunderttrainer Huub Stevens. Unter Stevens hatte Mendyl auf Schalke nicht einmal zum Kader gehört.