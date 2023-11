Schalke: Das Punktesystem - so motiviert Geraerts die Profis

Trotz des 2:1-Siegs in Nürnberg, offenbaren sich beim FC Schalke 04 noch einige Baustellen. Was Trainer Karel Geraerts schon gut im Griff hat und was besser werden muss. Unsere Reporter Matthias Heselmann, Andreas Ernst und Sinan Sat reden darüber in 19:04 Minuten - der Schalke-Talk.

Gelsenkirchen. Im Training des FC Schalke 04 setzt Trainer Karel Geraerts auf viele Spielformen. Und er nimmt die Ergebnisse mit in die Kabine.

Auch am Dienstagvormittag ging es im Training des Zweitligisten FC Schalke 04 zur Sache - ob bei den kleineren Übungen oder beim abschließenden Trainingsspiel. Da schimpft Dominick Drexler schon mal laut, wenn die Mitspieler seiner Meinung nach nicht gut genug mitziehen, und Kapitän Simon Terodde ärgert sich über jeden Fehlschuss lautstark. Auffällig ist, dass Trainer Karel Geraerts viel mehr auf Wettkampfformen setzt als Vorgänger Thomas Reis. Und er macht es mit System.

Einfallsreich: Schalke-Trainer Karel Geraerts. Foto: firo

Das verriet Schalke-Profi Ron Schallenberg im Anschluss an das Training am Vormittag. „Der Trainer setzt sehr viel auf Wettkampf. Wir haben bis zum Ende des Jahres ein Punktesystem mit Turnieren wie heute. Die Teams werden immer durchgewechselt, und die Spieler der jeweiligen Siegermannschaft bekommen drei Punkte. Dann wird das in der Kabine aufgelistet. So will er die Spannung hochhalten unter der Woche, damit immer 1000 Prozent gegeben wird", erklärte Schallenberg.

Schallenberg selbst stand am Dienstagvormittag im Siegerteam. Und wo befindet er sich in der Teamtabelle? Da schmunzelte der 25-Jährige: "Durch die drei Punkte heute im oberen Mittelfeld, würde ich sagen." Das Training von Geraerts findet Schallenberg gut: "Er bringt seinen Input rein. Die Mannschaft hat es schnell geschafft, das umzusetzen, was der Trainer sehen möchte. Das ist alles noch nicht perfekt, aber wir arbeiten noch nicht so lange zusammen. Trotzdem haben wir schon zwei gute Ergebnisse eingefahren." Am Freitag trifft Schalke auf die SV Elversberg (18.30 Uhr/Sky).

