Schalke: Das sagt Jonjoe Kenny zu den Everton-Gerüchten

Der FC Schalke 04 muss wohl einen neuen Rechtsverteidiger suchen. Der vom FC Everton bis zum Saisonende ausgeliehene Jonjoe Kenny muss nach Sky-Sports-Informationen „zu 99 Prozent“ in seine Heimat zurückkehren. Kenny ist in Liverpool geboren, begann als Neunjähriger beim FC Everton seine Fußball-Karriere - und wer sich mit ihm unterhält, bemerkt schnell den "Scouse"-Akzent aus der Region.

Der 23-Jährige wollte die Spekulationen am Dienstagmittag nicht dementieren. „Jetzt kommen acht wichtige Spiele – und darauf konzentriere ich mich. Wenn die Saison zu Ende ist, werden wir sehen, was passiert“, sagte Kenny in einer Medienrunde am Dienstag.

Kenny bisher 27-mal für Schalke im Einsatz

Schalke-Trainer David Wagner hatte bereits während der Corona-Pause gesagt, dass die Chancen auf eine Weiterverpflichtung nicht sehr hoch seien. "Es sieht so aus, als hätten wir nicht die finanzielle Kraft, ihn zu kaufen. Falls Everton entscheidet, ihn zu verkaufen, sind wir mehr oder weniger chancenlos", sagte Wagner zu "Sky Sports" in England. Die sportliche Leistung des Engländers schätzt Wagner sehr: "In der Umkleidekabine ist er ebenso anerknnt wie bei unseren Fans." Kenny kam für Schalke bisher in 27 von 30 möglichen Pflichtspielen zum Einsatz, stets spielte er von Beginn an. Er erzielte ein Tor (beim 3:0 gegen Hertha BSC in der Hinrunde) und legte drei Treffer vor - zuletzt beim 1:1 gegen Hoffenheim im März.

Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) trifft Schalke mit Kenny in der Startelf auf den FC Augsburg. „Jede Mannschaft hat schwierige Momente – und das Wichtigste ist, in die Zukunft zu schauen und nicht in die Vergangenheit“, sagt Kenny über die sportliche Krise der Königsblauen nach der 0:4-Derbypleite in Dortmund. Mut macht ihm, dass Innenverteidiger Ozan Kabak (19) ins Team zurückkehrt. „Ozan hat in dieser Saison bisher hervorragend für uns gespielt – er peitscht alle nach vorn“, sagte Kenny auf Nachfrage dieser Zeitung.