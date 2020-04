Schalke: Das sagt Sportvorstand Schneider über Miranda

Seit Sonntagmorgen ist die Diskussion um Juan Miranda beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 um eine Episode reicher. Der 20-jährige Linksverteidiger, ausgeliehen bis Juni 2021 vom FC Barcelona, hat zwar erst fünf Mal für die Königsblauen gespielt - aber doch mehr als fünf Mal für Gesprächsstoff gesorgt. Diesmal sagte Miranda der spanischen Zeitung "Mundo Deportivo": "Wenn es weiter so läuft wie bisher, wird es wahrscheinlich nicht weitergehen, weil ich Minuten brauche."

Schalke: Miranda-Interview war nicht abgesprochen

Abgesprochen hatte Miranda dieses Interview mit Schalke nicht - Aussagen wie diese durchlaufen sonst stets einen Autorisierungsprozess der Schalker Medienabteilung. Und doch sind die Königsblauen nicht verärgert, sie vermuten keine böse Absicht hinter Mirandas Sätzen. "Durch dieses Interview", sagt Sportvorstand Jochen Schneider im Gespräch mit dieser Redaktion, "hat sich seine Perspektive bei uns nicht verändert."

Und wie ist die Perspektive? Bisher kam Miranda an Bastian Oczipka nicht vorbei. Oczipka (31) verpasste in dieser Saison sogar noch keine Sekunde. Seinen Vertrag verlängerte er bis Juni 2023, im Team ist er ein Führungsspieler, zuletzt führte er Schalke sogar als Kapitän auf den Platz. Da hat es Miranda erst einmal schwer. Trainer David Wagner war mit der Entwicklung des Spaniers trotzdem stets zufrieden. Kurz vor Weihnachten hatte der Trainer über den Spanier gesagt: „Die Entwicklung ist so wie sie bei einem jungen Spieler, der Land und Liga wechselt, eben ist. Juan arbeitet, er adaptiert sich, hat jetzt sein erstes Spiel absolviert.“

Schalke-Vorstand Schneider über Barcelona-Kontakt: "Unverändert gut"

Einen engen Austausch pflegt Wagner zum FC Barcelona hingegen nicht. „Da gibt es wenig zu reden, wenn man so eine Idee auf zwei Jahre angesetzt hat", sagte Wagner im Dezember. Schneider bezeichnet seinen Draht zu den Katalanen gegenüber unserer Redaktion am Montagmittag als "unverändert gut".

Was aber nicht heißt, dass die Leihe nicht doch vorzeitig endet. Miranda möchte unbedingt spielen. "Ich würde gerne in einem Verein sein, der auf mich setzt, dass der Trainer und Sportdirektor mir von einem Projekt erzählen, um mich zu überzeugen und sehen, dass sie mich wirklich wollen und mir vertrauen“, sagte er im Interview. Möglich ist aber auch, dass er nach Barcelona zurückkehrt, sollte die zweite Mannschaft den Aufstieg von der drittklassigen "Segunda Division B" in die 2. spanische Liga schaffen. "Es wäre nicht schlecht, nach Hause zurückzukehren", sagt er.

Schalke: Linksverteidiger Mendyl und Carls kehren zurück

Die Perspektive, auf Schalke regelmäßig zu spielen, gibt es aber nicht. Und Ersatz stünde auch bei den Königsblauen bereit: Die Leihspieler Hamza Mendyl (22 / Dijon / 20 Pflichtspiele, 1 Tor) und Jonas Carls (23 / Viktoria Köln seit Januar 2020 / 7 Pflichtspiele, 1 Tor) kehren zur neuen Saison zurück.