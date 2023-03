Schalke: Das verrät Norbert Elgert schon für die neue Saison

Frankfurt/Gelsenkirchen. Der Deutsche Fußball-Bund hat bekanntgegeben, dass die A- und die B-Junioren-Bundesliga 2023/24 wieder mit Hin- und Rückrunde ausgetragen wird.

Es wird niemanden überraschen, dass Norbert Elgert, der Trainer der U-19-Fußballer des FC Schalke 04, diese Entscheidung mit Wohlwollen zur Kenntnis nimmt: Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Rahmenterminkalender für die Nachwuchswettbewerbe der Saison 2023/24 verabschiedet – wieder mit Hin- und Rückrunde. Die A-Junioren-Bundesliga startet am Wochenende 12./13. August in die neue Saison, die B-Junioren-Bundesliga bereits eine Woche eher, also am 5./6. August.

„Wir freuen uns sehr, nach zwei Spielzeiten mit einfacher Runde nun wieder zum Wettbewerbsformat mit Hin- und Rückrunde zurückzukehren“, sagt Hermann Winkler, DFB-Vizepräsident für Jugendfußball, auf dfb.de. „Das sind beste Voraussetzungen für die Akteure der A- und B-Junioren-Bundesliga, auf viel Spielpraxis zu kommen. Der nun verabschiedete Rahmenterminkalender gibt allen Beteiligten eine gute Orientierung, die Planungen für die Saison 2023/24 können vertieft werden. Schon jetzt wünsche ich allen Teams viel Erfolg!“

In jeder Bundesliga-Staffel spielen in der neuen Saison wieder 14 Mannschaften

Nach zwei Spielzeiten, die wegen der Corona-Pandemie in der A- und B-Junioren-Bundesliga in einer einfachen Runde ausgetragen wurden, gibt es in der kommenden Saison wieder eine Rückkehr zum ursprünglichen System: 14 Mannschaften pro Staffel – West, Nord/Nordost und Süd/Südwest – treten mit Hin- und Rückrunde an insgesamt 26 Spieltagen gegeneinander an. Anschließend folgt die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft.

„Aufgrund des Viertelfinales im DFB-Pokal der Junioren am 17. Dezember 2023 findet der letzte Bundesligaspieltag der A-Junioren vor der Winterpause bereits am 10. Dezember statt“, teilt der Deutsche Fußball-Bund mit. „Fortgesetzt wird die Saison am 4. Februar 2024. Die B-Junioren pausieren ab dem 17. Dezember, wegen einer Länderspielmaßnahme legen sie erst am 18. Februar 2024 wieder los.“

Schalke-Trainer Norbert Elgert: „In der U 19 wird Männer-Fußball gespielt“

Der letzte Spieltag der B-Junioren-Bundesliga ist für den 27. April 2024 geplant, am 12. Mai steigt das Finale um die Deutsche Meisterschaft. Einen Tag vorher, am 11. Mai, absolvieren die A-Junioren ihren letzten Bundesliga-Spieltag und am 2. Juni ihr Meisterschaftsfinale. Das Endspiel um den DFB-Pokal der Junioren wird am 24. Mai ausgetragen, also am Vorabend des DFB-Pokalfinales der Männer.

Klar: Norbert Elgert, der in der neuen Saison der A-Junioren-Bundesliga auf das Gros des B-Junioren-Teams setzen kann, das am 8. Mai des vergangenen Jahres Deutscher Meister geworden ist, und die Neuerwerbungen Jean Paul Ndiaye (Hannover 96), Zaid Amoussou-Tchibara (Bayer 04 Leverkusen) sowie Roman Doulashi (Bonner SC) dabei haben wird, wagt keine Prognose.

Zumal er immer darauf hinweist, dass der Sprung von den U-17- zu den U-19-Fußballern sehr groß sei. „In der U 19 wird Männer-Fußball gespielt“, sagt der 66-jährige Schalker Fußball-Lehrer, der die Corona-Praxis der Einfach-Runde zuletzt nicht nur einmal kritisiert hat. Und so viel verrät Norbert Elgert über sein kommendes königsblaues A-Junioren-Team doch schon: „Das wird eine Mannschaft, an der wir Spaß haben werden.“ (AHa)

