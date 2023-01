Schalke-Debakel gegen RB Leipzig: Eine Zumutung für die Fans

Gelsenkirchen. Schalke 04 präsentiert sich im Heimpsiel gegen RB Leipzig wie ein sicherer Absteiger. Viel Hoffnung gibt es nach dem 1:6 nicht. Ein Kommentar.

Wer als Schalke-Anhänger schon früher schlechte Phasen mit Humor nahm, könnte nun auch nach diesem 17. Spieltag mit einem Schuss Selbstironie sagen: Jetzt lass uns mal in die Winterpause gehen, ein paar Spieler holen, dann greifen wir an. Die Realität sieht im Januar 2023 anders aus: Wegen der Winter-WM in Katar liegt die Saisonunterbrechung bereits hinter den Königsblauen, und der Turbo-Jahresstart ist Schalke mit zwei Niederlagen binnen vier Tagen völlig missglückt. Dass es S04 schwer haben wird, noch die Klasse zu halten, ist keine neue Erkenntnis – das Vorhaben wird jedoch immer komplizierter, je weniger Partien noch ausstehen.