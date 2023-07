Schalke-Debakel: Klatsche für U23, Topp-Tor und Rot-Frust

Gelsenkirchen. Der Start in die Regionalliga West geht daneben für die U23 des FC Schalke 04. Die Königsblauen verlieren 2:5. Bokake fliegt nach Notbremse.

Sieben gelbe Karten, eine Ampelkarte ein Platzverweis, dazu ein Treffer-Festival: Beim Regionalliga-Auftakt zwischen der U23 des FC Schalke 04 und dem 1. FC Bocholt ging es farbenfroh zur Sache. Die Königsblauen zogen trotz großer Moral und des zwischenzeitlichen Ausgleichs von Talent Keke Topp am Ende ganz klar den Kürzeren.

Erster Schalke-Schock in der Anfangsphase

Den ersten Schock für Schalke gab es bereits in der Anfangsphase. Neuzugang Malik Talabidi foulte im äußeren linken Strafraumbereich völlig unnötig den Bocholter Marvin Lorch. Schiedsrichter Ivan Mrkalj zeigte zum Jubel der lautstarken FCB-Anhänger auf den Punkt. Torjäger Malek Fakhro ließ sich die Chance nicht entgehen und brachte das Hünting-Team 1:0 in Front (14.).

Die Königsblauen benötigten einige Minuten, um ein Ausrufezeichen zu setzen. Malik Talabidi wollte seinen Patzer offenbar wieder gutmachen, scheiterte aber vor dem Bocholter Kasten mit einem Kopfball (26.) nach Ecke von Joey Müller. In der 37. Minute jubelte Königsblau: Jungprofi Keke Topp, der in dieser Saison bei Bedarf in der Regionalliga-Mannschaft Wettkampfpraxis sammeln soll, versenkte einen Kopfball zum 1:1. Schalkes Neuzugang Pierre-Michel Lasogga war an der Entstehung des 1:1 mit einem Pass auf die linke Seite beteiligt.

Der Treffer schien der Mannschaft von U23-Trainer Jakob Fimpel kurzfristig Auftrieb zu geben. Marouane Balouk startete einen Konter über das halbe Feld, verpasste allerdings den richtigen Abspielzeitpunkt. Der abgeblockte Ball landete bei Jimmy Kaparos, der aus der zweiten Reihe abzog, aber zu hoch zielte (40.). Kurz vor der Pause dann der nächste Tiefschlag für den S04-Unterbau: Grace Bokake berechnete einen aufspringenden Ball falsch und wusste sich anschließend nur durch ein Foul gegen Bocholts Fakhro zu helfen. Der Unparteiische zückte sofort Rot. Den fälligen Freistoß versenkte Brian Campman zur 2:1-Pausenführung (43.).

Nach dem Wechsel versuchte es Jakob Fimpel mit zwei frischen Kräften. Neuzugang Paul Pöpperl kam zu seinem Regionalliga West-Debüt, außerdem wurde Verthomy Boboy in die Abwehr beordert, um der Deckung mehr Stabilität zu verleihen. In Überzahl kam Bocholt zum dritten Tor. Der sträflich freie Gino Windmüller köpfte aus zwei Metern zum 1:3 ein (64.). Nur 180 Sekunden später keimte neue Hoffnung bei Schalke auf: Bocholts Routinier Marc Beckert flog nach Foul kurz vor dem Strafraum mit Gelb-Rot – und der fällige Freistoß flog durch Niklas Castelle zum 2:3 ins FCB-Gehäuse (67.). Bocholts Keeper Lucas Fox verhinderte kurz darauf mit einer Glanztat das mögliche 3:3 gegen Paul Pöpperl (77.).

Die Gäste machten es durch zwei Aktionen richtig bitter für Schalke. Durch einen Konter des eingewechselten Dildar Atmaca (82.) fiel die Vorentscheidung. Zum Zeitpunkt des Treffers lag Schalkes Lasogga nach einem Zweikampf allerdings angeschlagen im gegnerischen Strafraum. Sekunden nach dem 2:4 packte Fakhro das 2:5 drauf (85.).

Schalke II - 1. FC Bocholt 2:5 (1:2)

Schalke II: Treichel - Talabidi (46. Boboy), Albutat, Kopf – van der Sloot, Kaparos, Balouk (46. Pöpperl), Müller – Topp, Lasogga.

Tore: 0:1 (14.) Fakhro (Foulelfmeter), 1:1 (37.) Topp, 1:2 (43.) Campman, 1:3 (64.) Windmüller, 2:3 (67.) Castelle, 2:4 Atmaca (82.), 2:5 Fakhro (85.).

Rote Karte: Bokake (42./Notbremse). Gelb-Rote Karte: Beckert (66./wiederholtes Foulspiel).

Schiedsrichter: Ivan Mrkalj.

Zuschauer: 730.

