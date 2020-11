Schalke dementiert Stambouli-Flucht: "Alles ausgeräumt"

Benjamin Stambouli gehört weiter zum Profikader des FC Schalke 04. Das bestätigte Sportvorstand Jochen Schneider am Dienstagmittag. Die Königsblauen dementierten, dass der Franzose in der Halbzeitpause des Bundesligaspiels gegen den VfL Wolfsburg (0:2) das Stadion verlassen hatte.

In einer offiziellen Pressemitteilung ließ sich Schneider so zitieren: "Benji hat enttäuscht auf seine Auswechslung in der Halbzeit reagiert - ja. Aber er hat nicht vorzeitig das Stadion verlassen, das ist schlicht eine Falschmeldung. Er hat sich nach Wiederanpfiff der Partie auf die Tribüne gesetzt und unsere Mannschaft unterstützt. Wir haben mit Benji gesprochen, es ist alles ausgeräumt. Das Thema wurde viel größer gemacht, als es ist. Benji gibt alles für den Verein." Zeugenaussagen und Videoaufnahmen der Überwachungskameras würden belegen, dass Stambouli erst weit nach Schlusspfiff zusammen mit Kapitän Omar Mascarell und Goncolo Paciencia die Arena verlassen hatte, bevor er mit seinem Auto das Profileistungszentrum verließ.

Stamboulis Schalke-Vertrag gilt bis Juni 2023

Stambouli hatte zu Beginn der Sommervorbereitung einen Dreijahresvertrag unterschrieben - obwohl er zuvor ein Jahr lang verletzt ausgefallen war. Seinen Stammplatz verlor der 30-Jährige nach einigen schlechten Leistungen in den ersten Spielen. In der Mannschaft ist er als stellvertretender Kapitän aber ein Führungsspieler.

Über die Einzelgespräche mit Amine Harit und Vedad Ibisevic sowie mögliche Konsequenzen sagte Schneider hingegen noch nichts.