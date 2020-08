Schalke: Derby bei Borussia Dortmund Ende Oktober

Gelsenkirchen. Die DFL hat den Spielplan für die kommende Bundesliga-Saison veröffentlicht. Schalke tritt schon am fünften Spieltag beim BVB an.

Die Deutsche Fußball-Liga hat den Spielplan für die Bundesliga-Saison 2021/22 veröffentlicht. Auf den FC Schalke 04 wartet gleich der deutsche Meister: Am ersten Spieltag (18 bis 22. September) muss das Team von Trainer David Wagner beim FC Bayern München antreten. Je nach Verlauf der Champions League könnte die Partie der Auftakt der neuen Saison am 18. September werden.

Sportvorstand Jochen Schneider: „Das Auftaktspiel in München zu haben, ist natürlich alles andere als eine einfache Aufgabe. Insgesamt ist das Startprogramm eine Herausforderung, aber eben auch voller spannender Gegner. Wir werden uns bestmöglich vorbereiten."

Das erste Heimspiel bestreitet der Revierklub am zweiten Spieltag (25. bis 28. September) gegen den SV Werder Bremen. Danach folgen Spiele bei RB Leipzig und zu Hause gegen Union Berlin. Schon am fünften Spieltag kommt es zum Derby: Schalke tritt bei Borussia Dortmund an. Das Spieltag ist für den 23. bis 26. Oktober angesetzt.

BVB Ende Februar zu Gast auf Schalke

Die Klubs arbeiten derzeit an Konzepten für die Teilzulassung von Zuschauern. Sollten wieder vollere Stadien möglich sein, können sich die Fans des FC Schalke in der Hinrunde auf die Duelle mit Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Köln freuen. Das Spiel gegen die Werkself steigt am 10. Spieltag (4. bis 7 Dezember), die Kölner kommen am 17. Spieltag (19. oder 20. Januar). Die Topteams kommen erst in der Rückrunde nach Gelsenkirchen: Bayern München (22. bis 25. Januar), gefolgt von RB Leipzig (5. bis 8 Februar).

Den Revierrivalen aus Dortmund empfängt Schalke am 22. Spieltag (19. bis 22 Februar). Borussia Mönchengladbach ist am 26. Spieltag zu Gast in der Arena auf Schalke (19. bis 21. März). (lo)