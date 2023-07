Schalke: Diese 04 Erkenntnisse lieferte das Trainingsspiel

Im Trainingslager in Mittersill bereiten sich die Profis von Schalke 04 aktuell auf die Saison vor. Mit dabei sind auch unsere Reporter Andreas Ernst und Robin Haack, die im Schalker Mannschaftshotel eine Sonderfolge von „19:04 – der Schalke-Talk“ mit Michael Langer aufgenommen haben. Dabei spricht Langer unter andrem über seine Rolle in der Mannschaft und das Torwart-Team um den derzeit verletzten Stammtorwart Ralf Fährmann. Besonders schwärmt der 38 Jahre alte Österreicher vom Zusammenhalt der Schalker Mannschaft.

Mittersill. Schalke-Trainer Thomas Reis bat am Tag vor dem Test gegen Gornik Zabrze zu einem Trainingsspiel. Eine A-Elf trat auf eine B-Elf.

Einen Tag vor einem Spiel bittet Trainer Thomas Reis vom FC Schalke 04 zu einem Trainingsspiel Elf gegen Elf – so war das auch am siebten Tag im Trainingslager in Mittersill. Am Samstag (15.30 Uhr) trifft S04 auf den polnischen Traditionsverein Gornik Zabrze mit Weltmeister Lukas Podolski. Vor rund 500 Schalke-Fans bei herrlichem Wetter zeigte Reis, wer aktuell zu seiner A-Elf gehört. Diese Erkenntnisse lieferte das Spiel, das die A-Elf durch ein Tor von Danny Latza glücklich mit 1:0 (1:0) gewann.