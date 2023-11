Schalke: Drexler bleibt - und soll eingebunden werden

Im Heimspiel gegen die SV Elversberg blamiert sich Schalke 04 und verliert mit 1:2. Es ist ein weiterer Tiefpunkt der jüngeren Vereinsgeschichte. In unserem Talk-Format analysieren die Reporter Andreas Ernst und Robin Haack zusammen mit Matthias Heselmann das Spiel - und nennen Gründe für den Schalker Absturz.

Gelsenkirchen. Dominick Drexler hat seinen Vertrag beim FC Schalke 04 bis Juni 2025 verlängert - das war bekannt. Nun hat der Klub Details verkündet.

Dass Dominick Drexler seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 verlängert hat, war seit mehreren Tagen bekannt, auch diese Zeitung hatte darüber berichtet. Nun machten die Königsblauen das offiziell - und verkündeten weitere Details.

Drexler, dessen ursprünglicher Vertrag im Juni 2024 ausgelaufen wäre, verlängerte vorerst bis zum 30. Juni 2025. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler wird mindestens bis dann Teil der Lizenzspielermannschaft der Königsblauen sein. „Spielintelligenz und Kreativität zeichnen Dominick aus. Er kann Räume geschickt nutzen und das Spiel auf dem Feld lenken“, schwärmte Sportdirektor André Hechelmann. Trainer Karel Geraerts sagte: „Dominick ist ein sehr guter Fußballer, der das Spiel versteht und Verantwortung übernimmt. Insbesondere die jungen Spieler profitieren enorm von seiner Erfahrung.“

Schalke-Profi Drexler: „Kann mich mit allen Werten des Vereins identifizieren“

Drexlers neuer Vertrag enthält, so formulierte es der Verein, „Optionen für eine weitere Zusammenarbeit. Über das Programm „Players Pathway“ hatte Drexler bereits parallel zum Profitraining die Trainerlizenz B+ erworben. „Wir freuen uns sehr, dass er seine Qualitäten auf und neben dem Platz weiter in den Verein einbringen wird.“ Einen ähnlichen Vertrag hat Kapitän Simon Terodde (35) unterschrieben. Die Gesamtlaufzeit von Teroddes Vertrag beträgt drei Jahre, nach jeder Saison entscheidet die sportliche Leitung, ob er weiter für die Profis spielt oder den Verein in anderer Funktion unterstützt. Parallel durchläuft er ein Trainee-Programm und erhält, wie Drexler, Unterstützung beim Erwerb von Trainerlizenzen.

„Ich freue mich, ein weiteres Jahr für diesen besonderen Verein aufzulaufen“, sagte Drexler selbst. „Ich kann mich mit allen Werten, die diesen Verein auszeichnen, identifizieren und werde weiter hart arbeiten, um das in mich gesetzte Vertrauen zurückzuzahlen.“ Drexler ist in der Mannschaft eine unumstrittene Führungsfigur.

