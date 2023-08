Schalke: Drexler und Karaman fallen vorerst aus, Entwarnung bei Tauer

Durch die 0:1-Niederlage in Braunschweig setzt Schalke 04 den Start der Zweitliga-Saison in den Sand. Noch mehr Sorgen als das nackte Ergebnis machte der Auftritt der Mannschaft von Trainer Thomas Reis. Unsere Reporter Andreas Ernst und Robin Haack analysieren die Lage auf Schalke zusammen mit Moderator Sinan Sat.

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 muss vorerst auf zwei Leistungsträger verzichten. Niklas Tauer hat sich indes nicht schwerer verletzt.

Bei seinem Debüt für den FC Schalke 04 musste Niklas Tauer gleich einstecken. Die bei der Niederlage gegen Eintracht Braunschweig (0:1) als Rechtsverteidiger aufgebotene Leihgabe von Mainz 05 bekam nach einem Zweikampf den Stollen seines Gegenspielers ins Gesicht.

Tauer musste behandelt werden, schnell bildete sich eine tennisballgroße Schwellung im Gesicht des 22-Jährigen, der zur Halbzeit ausgewechselt wurde. Am Montag gab Schalke Entwarnung: Tauer hat sich nicht schwerer verletzt. Zwar sei sein Kiefer noch geschwollen, teilten die Königsblauen mit, der Teilnahme am Training stehe jedoch nichts im Wege.

Karaman und Drexler ziehen sich Muskelverletzungen zu

Anders die Lage bei Dominick Drexler und Kenan Karaman: Das Duo wird S04-Trainer Thomas Reis "bis auf Weiteres" fehlen. Beide zogen sich gegen Braunschweig Muskelverletzungen zu, wie Untersuchungen ergaben. Karaman hat es in der Wade erwischt. Bei Drexler liegt die Blessur im Bereich der Adduktoren.

Karaman musste bei der Pleite in Niedersachsen gegen Ende der ersten Hälfte ausgewechselt werden. Er verfolgte den zweiten Durchgang mit bandagierter Wade auf der Ersatzbank. Drexler verletzte sich bei einem Sprint in der Schlussphase und musste kurz darauf aufgeben. Da die Schalker zu diesem Zeitpunkt schon fünfmal gewechselt hatten, mussten sie die Partie in Unterzahl zu Ende bringen.

Schalke: Reis hofft auf Brunner-Rückkehr

Damit wächst das Lazarett des Revierklubs vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel am Freitagabend (18.30 Uhr) weiter an. Auch Cedric Brunner (Probleme am Spann), Sebastian Polter (Risswunde am Fuß) und Blendi Idrizi (muskuläre Probleme) fielen zuletzt aus, während Leo Greiml aufgrund eines Kreuzbandrisses noch monatelang fehlen wird.

Immerhin der auf der rechten Abwehrseite gesetzte Brunner könnte rechtzeitig zum Kiel-Spiel wieder fit werden. "Ich hoffe, dass er Dienstag wieder ins Training einsteigen kann", sagte Reis nach der Niederlage in Braunschweig.

Schalke verliert in Braunschweig: Mehr News und Hintergründe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04