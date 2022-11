Schalke: Elgerts U19 deklassiert den SC Verl mit 5:1

Gelsenkirchen. Pflicht erfüllt: Die U19 des FC Schalke 04 stoppte die Serie des Aufsteigers SC Verl und gewann am Samstagvormittag locker mit 5:1 (2:0).

Die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 haben die Serie des SC Verl in der A-Junioren-Bundesliga gestoppt. Nachdem der Aufsteiger zuletzt siebenmal in Folge nicht verloren hatte, unterlag er am Samstag im Parkstadion. Das Team von Trainer Norbert Elgert, der seine Startelf im Vergleich zum 2:1-Sieg beim VfB Hilden auf fünf Positionen verändert hatte, setzte sich mit 5:1 (2:0) durch.

Eine dieser Änderungen war, dass Keke Topp, der am Montag und Dienstag wegen eines Infekts nicht trainiert hatte, auf der Bank saß. Doch auch ohne ihren U-19-Nationalstürmer gaben die Schalker sofort den Ton an, hatten allerdings in der 14. Minute Glück. Nachdem Verls Ziad Baris aus 23 Metern geschossen hatte, streckte sich Torwart Faaris Yusufu vergeblich. Der Ball tickte an die Unterkante der Latte und landete, so sah es Schiedsrichter Benjamin Strebinger, vor der Linie.

Kelsey Meisel bringt Schalke in Führung

Dies war jedoch die einzige nennenswerte Aktion der Ostwestfalen. Für alle anderen Aufreger sorgten die königsblauen A-Junioren, die nach 21 Minuten auch verdient in Führung gingen. Nach einem Pass seines Kapitäns Mattes Hansen setzte sich Kelsey Meisel durch, zog auch noch an SC-Keeper Leon Nübel vorbei und schob den Ball aus spitzem Winkel über die Linie.

Weitere Schalker Chancen folgten: Zunächst scheiterte Philip Buczkowski aus kurzer Distanz an Leon Nübel (31.), dann traf Emmanuel Gyamfi aus halblinker Position den Pfosten (39.), und schließlich hieß es 2:0. Die Flanke Philip Buczkowskis wehrte Leon Nübel so nach vorne ab, dass Semin Kojic keine Mühe hatte zu vollenden (42.).

Nach der Pause gaben die Schalker weiter Gas, und Semin Kojic schaffte einen Hattrick. Zunächst profitierte der Stürmer von einem Chip-Ball Emmanuel Gyamfis, um dann per Kopf zu vollstrecken, dann stocherte er den Ball nach einer Flanke Tristan Osmanis zum 4:0 ins Verler Tor. Für das Schalker 5:0 war in der 71. Minute der eingewechselte Keke Topp verantwortlich, ehe die Gäste dank eines Kopfball-Treffers von Christopher Rasper zu ihrem Ehrentor kamen.

Schalke gegen Verl - die Statistik

Tore: 1:0 Kelsey Meisel (21.), 2:0, 3:0, 4:0 Semin Kojic (42., 53., 61.), 5:0 Keke Topp (71.), 5:1 Christopher Rasper (75.).

FC Schalke 04: Yusufu – Anubodem (77. Milic), Engels, Barthel (72. Likaj), Gyamfi (77.Lamfer) - Meisel, Hadzha (72. Grüger), Hansen, Buczkowski - Kojic, Osmani (66. Topp).

Der Schalke-Ticker zum Nachlesen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04