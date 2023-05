Schalke: Emotionaler Krauß liefert den S04-Spruch des Tages

Schalke ist in dieser Saison Drama pur: Durch ein Elfmetertor in der 102. Minute gewinnt S04 in Mainz. Darüber diskutieren Andreas Ernst und Robin Haack mit Matthias Heselmann bei 19:04 - der Schalke-Talk.

Mainz. Durch sein Tor hatte auch Tom Krauß einen Anteil am Schalker Sieg in Mainz. Nach Schlusspfiff äußerte sich der 21-Jährige emotional.

Die meistdiskutierte Szene des Bundesligaspiels von Schalke 04 beim FSV Mainz 05 (3:2) hat Tom Krauß gar nicht gesehen. Beim Foul von Anthony Caci an Marius Bülter in der Nachspielzeit war der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler schlicht zu weit weg – schließlich verfolgte er das Spiel zu diesem Zeitpunkt schon von der Ersatzbank. Kurz zuvor wurde er von seinem Trainer Thomas Reis ausgewechselt.

So wie alle Schalker in der Mainzer Arena forderte allerdings auch Krauß einen Strafstoß für Königsblau. „Ich habe nur gesehen, dass der Trainer und auch Gerald Asamoah rumgemeckert haben, da habe ich natürlich mitgemeckert“, sagte er nach dem Spiel mit einem breiten Grinsen. „Vielleicht hat sich der Schiri davon ja ein bisschen beeinflussen lassen.“

Schalke-Profi Tom Krauß: „Das war nicht unser letzter Sieg“

Fakt ist: Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck hat tatsächlich auf Elfmeter entschieden. Da Marius Bülter in der 12. Minute der Nachspielzeit die Nerven behielt und verwandelte, gewann Schalke noch mit 3:2. Einen Anteil an diesem Sieg hatte jedoch auch Tom Krauß. Denn der Mittelfeldmann traf nach guter Kombination zum zwischenzeitlichen 2:1 für sein Team – es war ein seltenes Erfolgserlebnis des Sechsers, der eher ein Defensivspezialist ist. Umso besonderer war dieser Moment für ihn: „Es ist toll, dass ich in so einem Spiel treffe. Zu sehen, wie all die Fans ausrasten, freut mich extrem. Das sind Momente, von denen ich geträumt habe, als ich ein Kind war.“

Wie nah Krauß, der schon seit Kindertagen Schalke-Fan ist, die Erfolge mit Königsblau gehen, war auch in der vergangenen Woche zu sehen. Nach dem 2:1-Heimsieg gegen Werder Bremen vergoss der gebürtige Leipziger beim Feiern mit den Fans sogar Freudentränen.

Im Kampf um den Klassenerhalt war dieses 3:2 in Mainz ein Big Point für die Schalker. Der Ligaverbleib ist dank dieser drei Punkte ein ganzes Stück näher gerückt. „Es war ein wichtiger Sieg, aber es war nicht unser letzter Sieg“, verspricht Tom Krauß. „Wir sind noch nicht am Ende. Mit 30 Punkten bleiben wir nicht in der Liga, wir müssen noch weitere Punkte sammeln.“

Tom Krauß will mit Schalke 04 den FC Bayern ärgern

Die nächste Gelegenheit dazu haben die Schalker im Auswärtsspiel beim FC Bayern München am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky). Beim Rekordmeister sind die Gelsenkirchener zwar klarer Außenseiter, doch mit dem Selbstvertrauen von zwei Siegen im Rücken, ist auch in München eine Überraschung nicht ausgeschlossen. „Man hat gesehen, dass es schon ein paar Mannschaften geschafft haben, die Bayern zu ärgern – das ist auch unser Ziel“, erklärt Krauß. „Es ist sehr schwer, aber warum sollten wir es nicht versuchen?“

