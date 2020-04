Schalke: Er streichelte 2011 den Ball - was macht Jurado?

Es ist ja nicht so, dass der Fußball momentan gar nicht mehr rollt. Die TV-Sportsender behelfen sich aktuell mit Archivbildern, auch die Social-Media-Accounts der Vereine schwelgen in weniger sorgenvollen Erinnerungen und zeigen schöne Tore. Am Ostermontag zum Beispiel ging es um ein Champions-League-Spiel vom 13. April 2011 - exakt neun Jahre zuvor also. Der FC Schalke 04 hatte im Viertelfinal-Rückspiel Inter Mailand mit 2:1 besiegt und war zum ersten und bisher einzigen Mal ins Halbfinale eingezogen. Ja, die Torschützen waren Raúl und Benedikt Höwedes. Aber da ist noch einer, der auffiel, weil er das erste Tor vorgelegt hatte: José Manuel Jurado.

Was macht der eigentlich inzwischen?

Fangen wir ganz vorn an: Als der damalige Schalke-Boss Felix Magath im August 2010 ankündigte, nicht nur Torjäger Klaas-Jan Huntelaar, sondern auch noch einen Spielmacher zu holen, waren die Erwartungen der Fans riesig. Im Gespräch waren Rafael van der Vaart, damals bei Real Madrid, und Zvjezdan Misimovic, mit dem Magath in Wolfsburg Deutscher Meister geworden war. Doch wer kam? Jurado.

Jurado im August 2011 Schalkes zweitteuerster Einkauf

Zwölf Millionen Euro kostete der seinerzeit 24-Jährige, der bei Atletico Madrid spielte. Er wurde direkt zum zweitteuersten Einkauf der Klubgeschichte - doch so richtig kannte ihn niemand. Er war nicht einmal spanischer Nationalspieler. "Schalke ist ein toller Verein und ein sehr guter Schritt in meiner Karriere und das Angebot konnte ich auch nicht ablehnen", sagte Jurado. Vor allem auf das Zusammenspiel mit Raúl freute er sich. Hatte Magath hier ein Juwel entdeckt? Den nächsten Xavi? Den nächsten Iniesta?

Doch in seinen beiden Jahren in Gelsenkirchen konnte Jurado nie ganz überzeugen. In der Bundesliga bestritt er 46 Spiele (drei Tore, sechs Vorlagen), dazu kommen sieben Spiele im DFB-Pokal (zwei Tore, eine Vorlage), elf in der Champions League (drei Tore, vier Vorlagen) und sieben in der Europa League (ein Tor, eine Vorlage). Jurado überzeugte häufig, nachdem die Hymne der Königsklasse ertönt war - in der Bundesliga gönnte sich ein paar Pausen zu viel. Und doch bleibt er wegen ein paar Szenen im Gedächtnis der Fans - und damit ist nicht nur der Pass auf Raúl vor dem 1:0 gegen Inter Mailand gemeint...

Jurado war es, der Raúl beim 5:1 gegen den 1. FC Köln im August 2011 das "Tor des Jahres" auflegte - knapp fünf Wochen später gelang Jurado mit einem Heber über die Abwehr des SC Freiburg hinweg auf Raúl erneut eine traumhafte Vorlage. Im Hinspiel gegen Inter Mailand, dem historischen 5:2-Auswärtssieg, spielte er eine Hauptrolle mit einem Assist. Und im DFB-Pokalfinale gegen den MSV Duisburg (5:0) erzielte er eins seiner wenigen Tore.

Von Schalke ging es zu Spartak Moskau

Nach einem turbulenten ersten Jahr mit Champions-League-Halbfinale und Pokalsieg ging Jurados Zeit auf Schalke leise zu Ende - vom neuen Xavi wurde er schnell zum verzichtbaren Kringeldreher, Trainer Huub Stevens konnte wenig mit ihm anfangen. In der Rückrunde der Saison 2011/2012 saß Jurado viermal sogar nur auf der Tribüne, bestritt kein Spiel über 90 Minuten. Die Tendenz war klar: Jurado sollte gehen. Und er ging auch.

Der Spanier wechselte zunächst zu Spartak Moskau (Juli 2012 bis Juli 2015), in Russland war er drei Jahre lang Stammspieler. Doch seinen höchsten Marktwert - 13 Millionen Euro während seiner Zeit auf Schalke - erreichte er nie wieder. Nach drei Jahren in Moskau ging die Reise nach England zum FC Watford (2015/2016), anschließend in die Heimat zu Espanyol Barcelona (Juli 2016 bis Juli 2018), zu Al-Ahli nach Saudi-Arabien (Juli 2018 bis Januar 2019) und schließlich nach China zu CC Yatai (Februar bis Juli 2019). Inzwischen ist Jurado knapp 34 Jahre alt und wieder in der Heimat angekommen - beim FC Cadiz in der zweiten spanischen Liga. Sieben Spiele bestritt er in dieser Saison - sieben Mal wurde er eingewechselt.

So hoffnungsvoll hatte Jurados Karriere begonnen - doch glanzvoll ist sie nicht geworden. Immerhin gibt es auf Schalke ein paar schöne Erinnerungen - so wie die Tor-Vorlage gegen Inter Mailand am 13. April 2011.