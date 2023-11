Schalke: Europapokal? Hefer greift ins falsche Ziele-Regal

Trotz des 2:1-Siegs in Nürnberg, offenbaren sich beim FC Schalke 04 noch einige Baustellen. Was Trainer Karel Geraerts schon gut im Griff hat und was besser werden muss. Unsere Reporter Matthias Heselmann, Andreas Ernst und Sinan Sat reden darüber in 19:04 Minuten - der Schalke-Talk.

Gelsenkirchen. In einem Interview spricht Schalkes Aufsichtsratschef Axel Hefer vom Europapokal, der in fünf Jahren in Sichtweite sein soll. Ein Kommentar.

Seit über zwei Jahren ist Axel Hefer nun Chef des Aufsichtsrats von Schalke 04, und seine Interviews in dieser Zeit lassen sich an zwei Händen abzählen. Ruhe will er ausstrahlen, im Hintergrund arbeiten, rhetorisch kein Schlagzeilen-Lieferant sein wie noch sein Vorvorgänger Clemens Tönnies. Doch nun brachte ausgerechnet Hefer Schalke mit einer Europapokal-Teilnahme in Verbindung. Jetzt? In dieser Situation? Das ist viel zu hoch gegriffen.