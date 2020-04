Schalke: Everton will Jonjoe Kenny offenbar doch behalten

Es gibt einen Satz, den alle Vorstandsmitglieder des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 momentan besonders oft benutzen: "Im Nebel ist es besonders wichtig, auf Sicht zu fahren." Der Transfermarkt, betonen alle, sei nicht vorhersehbar. Doch möglicherweise werden die Königsblauen bald zum Handeln gezwungen: Es geht um Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny.

Schalke-Vorstand Schneider: "In gutem Austausch mit Everton"

Wie "Sky UK" berichtet, will der FC Everton Kenny im Sommer nach England zurückholen. Die Leihe ist auch nur auf ein Jahr begrenzt. Bisher hatte es aber so ausgesehen, als hätte eine gute Chance, den 23-Jährigne noch länger an sich zu binden. Die Signale des Spielers, so heißt es im Verein, seien sehr positiv - und vor der Coronakrise kamen offenbar auch aus Everton keine negativen Signale. Sportvorstand Jochen Schneider hatte sich im Gespräch mit dieser Zeitung stets bedeckt gehalten: "Wir sind mit den Verantwortlichen des FC Everton in einem sehr guten und vertrauensvollen Austausch und sind so verblieben, dass wir uns am Saisonende unterhalten werden, um zu schauen: Wie ist die Situation bei Everton, wie ist die des Spielers und wie die des FC Schalke 04."

Kenny geht möglicherweise - und auch der Vertreter des kampfstarken Verteidigers hat noch keinen Vertrag für die neue Saison unterschrieben: In der Coronakrise stocken die Verhandlungen mit Daniel Caligiuri (32). Schneider und Kaderplaner Michael Reschke stehen vor einer schwierigen Aufgabe: Ablösefreie Rechtsverteidiger sind schwer zu haben.

Schalke: Kenny bestritt 26 von 29 Pflichtspielen

Kenny bestritt in dieser Saison 26 von 29 möglichen Pflichtspielen und wurde bei den Schalke-Fans schnell zum Publikumsliebling. Er erzielte ein Tor und legte drei vor. Er erinnerte an den jungen Rafinha, der auch auf Schalke seine große Karriere begonnen hatte.