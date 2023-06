Gelsenkirchen. Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 bastelt am Kader für die 2. Bundesliga. Ein Gerücht: Donat Rrudhani. Diese Redaktion ging diesem nach.

So gut die Personalplanungen des FC Schalke 04 für die 2. Bundesliga angelaufen sind - ein externer Zugang steht noch nicht fest. Aus dem Kosovo gab es nun am Sonntag ein Gerücht: Die Königsblauen sollen an Donat Rrudhani von Young Boys Bern interessiert sein. Wer ist das? Wäre es sinnvoll? Und was ist dran? Ein Schalke-Faktencheck.