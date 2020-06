Schalke-Faktencheck: Was läuft da mit Raúl?

Zugegeben, die Idee wirkt auf den ersten Blick charmant: In der nächsten großen Krise des FC Schalke 04 kehrt eins der größten Idole der vergangenen Jahre zurück: Raúl auf Schalkes Trainerbank, als Nachfolger von David Wagner? Gerüchte gibt es, doch was ist dran? Ein Faktencheck.

Zunächst: David Wagner ist im Amt. Und das mit Jobgarantie. Trotz einer Serie von elf Spielen in Folge ohne Sieg hat Sportvorstand Jochen Schneider betont: Schalke geht mit Wagner in die Saison 2020/21. Schon das spricht gegen eine Raúl-Verpflichtung.

Doch was macht der aktuell eigentlich? Nach seiner erfolgreichen Zeit auf Schalke spielte er noch in Katar für Al-Sadd und in den USA für New York Cosmos. Nachdem er seine Laufbahn beendet hatte, kehrte er zu seinem Stammverein Real Madrid zurück. Aktuell trainiert er die zweite Mannschaft, die in der dritten spanischen Liga auf dem achten Tabellenplatz steht.

Schalke: Raúl hat offenbar noch Kontakt zu Ex-Spielern und Bossen

Zum Gerücht, Raúl könnte zu Schalke zurückkehren, kam es zuerst durch eine Veröffentlichung von "Sport Bild". Gekennzeichnet war der Satz nicht als Gerücht, sondern als Idee. Es heißt: "Eine Idee auch: eine Rückhol-Aktion des früheren Weltstars Raúl mit einem erfahrenen Co-Trainer an seiner Seite." Eine Idee, nicht ein Fakt. Dieses Gerücht griff die spanische Zeitung "Sport" auf - aber realistischer wurde es dadurch nicht.

Schon deutlich mehr Gehalt hat ein Bericht, den das spanische Blatt "Marca" am Donnerstagabend publizierte. "Marca" ist bei Real Madrid sehr gut vernetzt. Dort heißt es, Raúl würde immer noch regelmäßig mit Personen aus der Schalker Vereinsführung und ehemaligen Mitspielern telefonieren. Dabei würde zwar regelmäßig um Rat gefragt, gerade in der aktuellen Krise, eine Anfrage oder gar ein konkretes Angebot liege nicht vor. Langfristig sehen die Bosse des Klubs Raúl auf der Bank der ersten Mannschaft - erst einmal müsse er aber noch Erfahrung sammeln.

Ergebnis des Faktenchecks: Eine Rückkehr von Raúl als Trainer ist aktuell nicht mehr als ein Traum - und auch finanziell wäre sie für den klammen FC Schalke 04 kaum zu stemmen. Denn selbst eine Trennung von David Wagner wäre sehr teuer.