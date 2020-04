Schalke-Faktencheck: Wechselt Bentaleb fest nach Newcastle?

In diesen trüben Zeiten ist Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 dankbar für jede positive Nachricht. Und eine kommt vermeintlich aus England: Nach Informationen der Lokalzeitung "Newcastle Chronicle" will Premier-League-Klub Newcastle United den momentan noch ausgeliehenen Nabil Bentaleb fest verpflichten. Der Leihvertrag enthält eine Kaufoption. Steve Bruce, Trainer der "Magpies", hätte schon bis zur Corona-Zwangspause genug von Bentaleb gesehen, um eine Verpflichtung anzupeilen.

Wie ist die vertragliche Situation bei Bentaleb?

Schalke hat den algerischen Nationalspieler bis zum Saisonende an den Premier-League-Klub verliehen. In diesem Vertrag ist eine Kaufoption enthalten, die laut "Newcastle Chronicle" bei 8,5 Millionen Pfund (etwa 9,7 Millionen Euro) liegt. Auf Schalke steht der 25-Jährige noch bis zum 30. Juni 2021 unter Vertrag. Schalke hatte für Bentaleb 22 Millionen Euro an Tottenham Hotspur - in der Vereinsgeschichte war nur Breel Embolo teurer.

Faktencheck: Für Newcastle ist es sehr einfach, Bentaleb dauerhaft zu behalten. Allerdings befindet sich Bentaleb durch seinen Schalke-Vertrag auf einem hohen Gehaltsniveau. Werden die "Magpies" ein ähnluiches Gehalt bieten? Das ist laut "Chronicle" der entscheidende Punkt.

Wie spielt Bentaleb bei Newcastle?

Bis zur Unterbrechung der Premier-League-Saison bestritt Bentaleb sechs von neun Pflichtspielen, alle von Beginn an. Zuletzt saß er allerdings in der Premier League zweimal auf der Bank. Die Hinrunde hatte er wegen eines Meniskusrisses weitgehend verpasst, auf Schalke kam er nur zu zwei Einsätzen in der Regionalliga-Mannschaft.

Faktencheck: Noch hat Bentaleb nicht nachgewiesen, dass er Newcastle so viel wert sein könnte - vor allem, weil er in den vergangenen Jahren oft wegen Verletzungen fehlte.

Will Schalke Bentaleb zurückholen?

Kurze Antwort: nein.

Faktencheck: Schalke wird Bentaleb mit Sicherheit nicht ein neues Angebot unterbreiten oder versuchen, ihn zurück nach Deutschland zu locken.

Fazit

Die Nachricht ist in der Tat ein Ostergeschenk für Schalke. Und knapp zehn Millionen Euro kann S04 gut gebrauchen, um den Verlust durch die Coronakrise abzufedern.