Schalke-Fans beliefern Hilfsbedürftige mit Kumpelkisten

Gelsenkirchen. Eine Kiste mit Lebensmitteln für 19.04 Euro: Dieses Liefer-Angebot machen die Ultras Gelsenkirchen, Schalke 04 und Schalke hilft an Bürger.

Deutschland packt an, Schalke packt an: Mit einer vorbildlichen Aktion wollen die Fanorganisation Ultras Gelsenkirchen, der FC Schalke 04 und die Stiftung Schalke hilft! in dieser Zeit hilfsbedürftigen Menschen in Gelsenkirchen unter die Arme greifen.

Da viele Menschen derzeit aufgrund der Corona-Pandemie nicht selbst einkaufen können, bietet die Schalker Fanszene diesen Gelsenkirchener Bürgern Hilfe an: Telefonisch können mit Lebensmitteln gefüllte Kumpelkisten bestellt werden, die dann von Schalker Fans unter Beachtung aller hygienischen Vorschriften direkt an die Haustür geliefert werden. Der Service gilt ab sofort: Bestellungen werden angenommen unter der Telefonnummer 0173/1904-174 oder auch per Mail an schalkehilft@schalke04.de.

Das ist in der Kiste enthalten

Aus organisatorischen Gründen sind die Kumpelkisten immer gleich befüllt und zwar mit Lebensmitteln, die die Grundversorgung sichern. Eine Kiste enthält somit: Äpfel, Birnen, Gurke, Paprika-Mix, einen Sack Kartoffeln, Geflügelmortadella, Gouda in Scheiben, H-Milch, Kartoffelsalat, H-Schlagsahne 200ml, 250g Butter, 1kg passierte Tomaten, Geflügelbockwurst (6 Stück), 500g Penne, 1kg Zucker, 1kg Weizenmehl, Aufbackbrötchen.

Eine Kiste kostet 19,04 Euro. Das Geld muss in einem Briefumschlag übergeben werden, um direkten Kontakt zu minimieren. Die Kumpelkisten werden vor der Haustür des Bestellers abgestellt. Das Angebot richtet sich an Personen aus dem Gelsenkirchener Stadtgebiet, die sich in Quarantäne befinden, die aufgrund ihres Alters oder einer Vorerkrankung zu einer Risikogruppe gehören oder die im medizinischen Sektor arbeiten und deswegen wenig Zeit für ihre Einkäufe haben. Fans, die bei der Aktion mithelfen möchten, können sich ebenfalls gerne noch melden. Schalke packt mit an.