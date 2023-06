Schalke-Fans reagieren auf den Abstieg: "Die Arena wird immer voll sein"

Nach der Niederlage in Leipzig steht fest: Schalke spielt in der nächsten Saison in Liga 2. Schalke-Reporter Andreas Ernst und Robin Haack sprechen mit Matthias Heselmann darüber, was jetzt auf den Verein zukommt.

Leipzig. Der FC Schalke 04 muss zurück in die 2. Bundesliga. Für den Schalke-Fanclub „Blau-Weißer Mammut Ahlen 1981“ ändert sich durch den Abstieg nichts.

Es sind nur wenige blau-weiße Farbtupfer am Leipziger Hauptbahnhof an diesem Sonntagmorgen. Der Schalke-Fanclub „Blau-Weißer Mammut Ahlen 1981“ wartet an Gleis 17 auf die Rückreise. Enttäuschung über den Abstieg des FC Schalke 04 am Vortag steht ihnen nicht ins Gesicht geschrieben, sondern eher ein bisschen Ungeduld: Teil zwei der Reisegruppe ist noch nicht am vereinbarten Treffpunkt.