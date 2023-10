Schalke-Fans sind sich sicher: Reis-Freistellung reicht nicht aus

Gelsenkirchen. Schalke 04 hat sich vergangene Woche von Trainer Thomas Reis getrennt. S04-Fans glauben laut einer Umfrage nicht, dass es nun bergauf geht.

Vor exakt einer Woche verkündete der FC Schalke 04 eine Nachricht, die hohe Wellen schlug. Trainer Thomas Reis musste gehen. Die Situation sei menschlich und inhaltlich festgefahren gewesen, begründete Sportvorstand Peter Knäbel diesen Schritt.

Kurzfristig blieb der erhoffte Effekt jedoch aus. Mit Interimstrainer Matthias Kreutzer an der Seitenlinie unterlagen die Königsblauen am vergangenen Spieltag mit 1:3 beim SC Paderborn. Spätestens nach dem kommenden Heimspiel gegen Hertha BSC (Sonntag, 13.30 Uhr) soll ein neuer Chefcoach präsentiert werden.

Geht es für den S04 wieder nach oben? Die Fans glauben nicht

Fans des Revierklubs glauben allerdings nicht, dass es für S04 nach dem Trainerwechsel wieder nach oben geht. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Portals Bundesliga-Barometer hervor. 439 S04-Anhänger wurden per Online-Fragebogen interviewt. 88,8 Prozent von ihnen sind der Meinung, dass die Gelsenkirchener auch ohne Reis nicht wieder in die Erfolgsspur finden.

Für noch unrealistischer halten die befragten Fans, dass Schalke im Laufe der Saison noch ins Aufstiegsrennen - aktuell steht der Verein mit acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz auf Rang 16 - eingreifen kann. 90,2 Prozent beantworteten die Frage mit "Nein".

Schalke-Anhänger halten Freistellung für falsch

Grundsätzlich halten mehr als zwei Drittel der Teilnehmer die Freistellung von Reis für falsch (69,3 Prozent). Auch den Zeitpunkt sei nicht richtig gewesen, meint eine deutliche Mehrheit (87,3 Prozent).

Und trotzdem: Nur etwas mehr als die Hälfte der Befragten wurde von der Entscheidung überrascht (51,1 Prozent). Womöglich, da Reis schon in den Tagen zuvor in der Kritik stand - und Trainerwechsel bei den Knappen in der Vergangenheit keine Seltenheit waren.

Klares Meinungsbild: Auf Schalke muss noch mehr passieren

Das klarste Meinungsbild ergibt sich allerdings bei der Frage, ob bei Schalke mehr passieren muss, als nur eine Trainerentlassung. Hier lautete die Antwort in 98,9 Prozent der Fälle "Ja".

