Schalke: Fünf Spieler aus der Knappenschmiede bei der WM - Das sagt Elgert

Gelsenkirchen. Nur ein Spieler aus dem Schalke-Kader nimmt an der WM 2022 in Katar teil. Dafür aber fünf Akteure, die von Norbert Elgert ausgebildet wurden.

Nur ein Spieler des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 wird bei der Weltmeisterschaft in Katar sein, und das ist sicherlich auch bezeichnend für die aktuelle Situation des Tabellenschlusslichtes aus Gelsenkirchen. Maya Yoshida steht im Aufgebot der Nationalmannschaft Japans, die in ihrem Eröffnungsspiel der Gruppe E am Mittwoch (23. November, 14 Uhr/ARD live) auf Deutschland treffen wird.