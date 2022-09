Schalke gegen Bochum live im TV, im Stream oder im Live-Ticker: Alle Infos zur Übertragung

Essen. Derbyzeit am Samstagabend: Schalke 04 empfängt den VfL Bochum in der Arena. So können Sie die Partie im TV, im Stream oder im Ticker verfolgen.

Schalke 04 und der VfL Bochum spielen ihr Derby am Samstagabend. Um 18.30 in der Veltins-Arena. Natürlich überträgt das Spiel in dieser Saison Sky. Keine große Überraschung also. Das sind die wichtigsten Fakten und Information zur Übertragung und anderen Möglichkeiten, sich über das Spiel und News zu beiden Teams zu informieren.

Das sind die wichtigsten Rahmendaten zur Live-Übertragung von Schalke gegen VfL Bochum

Datum und Uhrzeit : 10. September 2022. 18.30 Uhr, Vorberichte ab 17:30 Uhr

: 10. September 2022. 18.30 Uhr, Vorberichte ab 17:30 Uhr Sender/Plattform: Sky

Sky Das Sky-Team: Moderator: Sebastian Hellmann, Kommentator: Wolff Fuss , Experten: Lothar Matthäus und Julia Simic

Schalkes Spiel im Live-Ticker

Heute Abend schon Pläne? Nicht am Fernseher, keine Zeit für Live-Bilder? Alle Tore und die wichtigsten Ereignisse, bietet unser Live-Ticker zum Spiel Schalke gegen VfL Bochum. Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum Schalke-Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

So sieht das weitere Programm von Schalke 04 aus:

17. September (Sa, 15.30 Uhr) Borussia Dortmund - FC Schalke 04

2. Oktober (So, 17.30 Uhr) FC Schalke 04 - FC Augsburg.

9. Oktober (Sa, 15.30 Uhr) Bayer Leverkusen - FC Schalke 04

Endspiel für VfL-Trainer Reis beim Derby gegen Schalke?

Mitten in turbulenten Tagen und vor dem brisanten Derby beim FC Schalke 04 gab Thomas Reis Einblicke in seine Gefühlswelt. "Man ist ja auch nur ein Mensch: Das, was in der letzten Woche auf einen eingeprallt ist, ist natürlich nicht schön", sagte der Trainer des VfL Bochum mit Blick auf Spekulationen über seine Zukunft. "Mir ist es schon ein bisschen nahe gegangen." Als Tabellenletzter mit null Punkten treten die Bochumer auf Schalke an. Ein öffentliches Ultimatum nach dem Motto siegen oder fliegen gibt es für ihn tatsächlich nicht - eine Jobgarantie allerdings auch nicht. "Wir bewegen uns im Leistungssport, da sind Ergebnisse eine wichtige Zutat", sagte der neue Sportchef Patrick Fabian dieser Redaktion.

Auch Schalke-Trainer Frank Kramer steht unter Beobachtung

Nicht ganz so vertrackt wie beim VfL Bochum, aber ebenfalls nicht ohne sportliches Gefahrenpotenzial ist die Lage auf Schalke. Dort wird Trainer Frank Kramer von vielen Fans schon seit seiner Verpflichtung kritisch beäugt. Dass nun vor dem Derby-Doppel gegen Bochum (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) und sieben Tage später bei Borussia Dortmund lediglich drei Punkte auf dem S04-Konto stehen, trägt nicht zur Beruhigung der Skeptiker bei. Die Verantwortlichen wissen, dass die Anhänger einen Sieg gegen Bochum erwarten.

Schalke und der VfL Bochum: Die Revierklubs im Podcast

Lust auf ausführliche Analysen, die wichtigsten News und Hintergründe zu den Revierklubs? Im Wochenrhythmus und in vielen Sonderfolgen geben unsere Reporter in unserem Podcast fußball inside Einblicke in das Geschehen der Revierklubs. Updates zu den Podcasts gibt es auch bei Facebook und Instagram @fussball.inside. Das Team freut sich über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcast.

