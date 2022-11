Schalke gegen FC Bayern: So erklärt Thomas Reis seine Aufstellung

Gelsenkirchen. Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 trifft am Samstagabend auf den großen FC Bayern. Vor dem Spiel äußerte sich S04-Trainer Thomas Reis.

Als klarer Außenseiter geht Schalke 04 am Samstagabend ins letzte Spiel vor der langen WM-Pause. Ab 18:30 Uhr geht es gegen Tabellenführer und Serienmeister FC Bayern München. Eine extrem schwere Aufgabe für die Königsblauen, zumal die Bayern keine wichtigen Spieler für die Weltmeisterschaft schonen. Mit sechs WM-Teilnehmern in der Startelf geht Bayern München in das letzte Spiel des Jahres. Trainer Julian Nagelsmann bot Torhüter Manuel Neuer, Außenverteidiger Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Leon Goretzka auf der Doppelsechs sowie Serge Gnabry und Leroy Sane in der Offensive auf. Lediglich Thomas Müller fehlt, der in München seine diversen Blessuren auskurieren soll.

„Sie brauchen Rhythmus für die WM“, sagte Nagelsmann vor dem Anpfiff bei Sky, „deshalb entscheiden wir uns für die volle Kapelle.“ Die Nationalmannschaft trifft sich am Sonntag in Frankfurt/Main zum Abflug in die direkte WM-Vorbereitung.

Trotz dieser enormen Qualität rechnen sich die Schalker in dieser Partie etwas aus. S04-Trainer Thomas Reis versprüht nach dem 1:0-Erfolg am Mittwoch gegen Mainz 05 Optimismus: "Unser Zweikampfverhalten und das Umschaltverhalten funktionieren aktuell. Das macht es den Gegnern nicht zu leicht", sagte Reis im Sky-Interview. Druck habe seine Mannschaft trotz der Siege der Konkurrenz aus Bochum und Berlin aber nicht. "Wir sind in Schlagdistanz, egal wie das Spiel heute ausfällt."

Der Sieg gegen die Mainz sei eine "Befreiung" gewesen. Die Art und Weise habe ihm und seiner Mannschaft Mut gemacht. "Wir sind konkurrenzfähig", betont er.

Schalke-Trainer Thomas Reis setzt auf Dominick Drexler

Reis nimmt nach dem 1:0-Sieg gegen Mainz 05 eine Änderung vor. Im Mittelfeld-Zentrum spielt Dominick Drexler anstelle von Florent Mollet. Seine Begründung: Dominick war angeschlagen, ist nun wieder fit. Zudem haben wir eine Englische Woche, da kann man mal wechseln. Wir setzen auf Dominicks Torgefahr, er kann der Mannschaft gut tun."

