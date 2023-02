Schalke gegen Gladbach: Die Pressekonferenz heute im Live-Ticker

Gelsenkirchen. Schalke 04 will einen Schritt aus der Krise machen. Ob das gegen Gladbach gelingt? Thomas Reis gibt heute die letzten Infos vor dem Spiel.

Der Blick auf die Tabelle sieht düster aus, wenn man sie aus den Augen all jener betrachtet, die es mit dem FC Schalke 04 halten. Den Letzten der Bundesliga trennen schon sechs Punkte von den nicht Nichtabstiegs-Plätzen. Schalke muss schnellstmöglich mit dem Siegen beginnen - ob das aber schon am Samstag (18.30 Uhr/Sky) klappt, ist fraglich. Dann gastiert die Mannschaft von Trainer Thomas Reis beim Tabellenachten Borussia Mönchengladbach, einem Klub also, der noch von Europa träumt.

Auf der Pressekonferenz heute beantwortet Schalke-Coach Reis vor dem NRW-Duell noch einmal die Fragen der Medien: Wer ist dabei, wer fehlt? Und wie sieht Reis selbst die Chancen auf einen Schalker Sieg? Wir tickern die Pressekonferenz heute ab 12.30 Uhr live.

