Live! 0:4! Schalke geht gegen RB Leipzig unter: Fans pfeifen

Glesenkirchen. Der FC Schalke 04 empfängt heute Spitzenklub RB Leipzig. Anstoß in der Veltins-Arena ist um 18:30 Uhr. Das S04-Heimspiel im Live-Ticker.

Wenn Schalke 04 etwas Mut machen sollte für die restlichen 18 Spiele in der Fußball-Bundesliga, dann ist es die Verpflichtung von Tim Skarke. Der 26 Jahre alte Offensivspieler soll auf den Flügeln wirbeln – der am Montagabend von Union Berlin verpflichtete Skarke wird mit seinem ersten Einsatz für die Königsblauen aber noch warten müssen. Im Heimspiel gegen RB Leipzig an diesem Dienstag (18.30 Uhr/Sky) sitzt der Zugang noch auf der Tribüne, Trainer Thomas Reis wartete dafür mit einer anderen Umstellung auf.

Schalke gegen RB Leipzig: Der Live-Ticker zum Spiel

Anders als noch beim 0:3 am vergangenen Samstag wird Simon Terodde nicht von Beginn an spielen, stattdessen Michael Frey in der Startformation. Den 28 Jahre alten Angreifer haben die Schalker in der Winterpause von Royal Antwerpen ausgeliehen und soll nun für Torgefahr sorgen. Auch Jere Uronen, auf Leihbasis von Stade Brest gekommen, steht vor seiner Premiere in der Veltins-Arena.

Personell sieht es wieder besser aus für Schalke. Immerhin sind Rodrigo Zalazar und Alex Kral wieder im Training und in Kürze verfügbar, gegen Leipzig kann der Coach auch wieder auf die erkrankten Dominick Drexler und Marcin Kaminski zurückgreifen.

