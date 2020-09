Schalke 04 gegen VfL Bochum: So sehen Sie das Testspiel live

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 tritt am Samstag im Rahmen seiner Saisoneröffnung gegen den VfL Bochum an. Das Testspiel wird live übertragen.

Bis zu 100.000 Fans strömen üblicherweise zur Saisoneröffnung des FC Schalke 04. Das ist in Zeiten von Corona nicht möglich. Der Fußball-Bundesligist veranstaltet deshalb den "Digitalen Schalke-Tag", mit dem er seine Anhänger auf die neue Saison einstimmen will. In diesem Rahmen trifft die Mannschaft von Trainer David Wagner am Samstag (15.30 Uhr) zu einem Testspiel gegen den Zweitligisten VfL Bochum an. Für beide Teams ist es die Generalprobe vor dem ersten Pflichtspiel der kommenden Spielzeit. 300 ausgewählte Zuschauer dürfen bei der Partie im Gelsenkirchener Parkstadion kostenlos dabei sein.

Kostenloser Schalke-Livestream auf Youtube

Drei Stunden vor Spielbeginn (12.30 Uhr) wird der Schalke-Tag bereits eröffnet. Die Königsblauen bieten auf ihrem Youtube-Kanal einen kostenlosen Livestream an. Der Klub überträgt das gesamte Tagesprogramm. Angekündigt sind mehrere Interviews − unter anderem mit Neuzugang Vedad Ibisevic und S04-Legende Olaf Thon. Auch die Partie gegen Bochum kann über den Livestream verfolgt werden.

Die Schalker hatten in den Testspielen gegen die Drittligisten SC Verl (4:5) und KFC Uerdingen (1:3) auf ganzer Linie enttäuscht. Zuletzt gewannen sie im Rahmen des Trainingslagers in Österreich gegen den griechischen Erstligisten Aris Thessaloniki durch einen Treffer von Ahmed Kutucu mit 1:0. S04-Torwart Ralf Fährmann zeigte in der Partie eine starke Leistung. Das für den 2. September angesetzte Testspiel gegen Viktoria Köln sagte Schalke wegen Personalmangels noch ab. Die Generalprobe gegen Bochum kann aber wie geplant stattfinden. (fs)