Gelsenkirchen. In der Bundesliga ist Schalke gegen Bremen gefordert. Wir erklären, wie Sie das Spiel im Live-Stream und TV sehen können.

Am 29. Spieltag der Bundesliga trifft Schalke 04 im Heimspiel auf Werder Bremen. Nach zuletzt zehn Ligaspielen ohne Sieg (zuletzt 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf) ist das Team von Trainer David Wagner zum Siegen verdammt – denn der Druck wird größer. Auch auf den Coach. Und das obwohl Sportvorstand Jochen Schneider ihm zuletzt eine Jobsicherheit ausgesprochen hat.

Weitere News und Hintergründe rund um Schalke und Werder Bremen:

Statt um die Qualifikation für die Champions League zu kämpfen, scheint nun sogar die Europa League nicht mehr zu erreichen. Sportvorstand Schneider hakte den Europapokal für die kommende Saison bereits ab.

Gegen Werder Bremen soll es nun nach Horror-Serie in den vergangenen Wochen die Wende geben. Anstoß ist am Samstag um 15.30 Uhr. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel im LIVE-STREAM und live im TV sehen können.

Schalke gegen Werder Bremen: Alle Infos zum Spiel

FC Schalke 04 gegen SV Werder Bremen

29. Mai 2020, 15.30 Uhr

Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Schalke gegen Werder Bremen heute live im TV sehen: So geht’s

Im Hinspiel schoss Amine Harit (mitte) den FC Schalke bei Werder Bremen zum Sieg. Foto: getty Images

Fans von Schalke 04 und dem SV Werder Bremen haben die Möglichkeit, das Bundesligaspiel am Samstag live im TV zu sehen. Anders als am 26. und 27. Spieltag wird allerdings nichts im Free-TV übertragen.

Zur Erinnerung: Zum Wiederbeginn der Bundesliga hatte der Bezahlsender Sky die Konferenzen der 1. und 2. Bundesliga live auf dem Sender Sky Sport News HD im Free TV übertragen. So konnten Fans von Schalke 04 beispielsweise Teile der Partie bei Borussia Dortmund (0:4) live im Free-TV sehen.

Für den Rest der Saison müssen Fans von Schalke und Werder Bremen auf Pay-TV-Angebote zurückgreifen, um die Spiele ihrer Lieblingsteams live zu sehen. Wie schon seit Jahren hat Sky die Partien am Samstag um 15.30 Uhr live und exklusiv im Programm.

Schalke gegen Werder Bremen heute live bei Sky sehen

Schalke gegen Werder Bremen wird am Samstag live und exklusiv bei Sky im Pay-TV übertragen.

gegen wird am Samstag live und exklusiv bei Sky im Pay-TV übertragen. Die Vorberichte zu allen Spielen der Bundesliga beginnen bereits um 14.00 Uhr.

beginnen bereits um 14.00 Uhr. Um 15.15 Uhr startet die Übertragung zu live aus der Veltins-Arena in Gelsenkirchen auf dem Sender Sky Sport Bundesliga HD 2.

Marcus Lindemann wird die Partie zwischen Schalke und Bremen kommentieren.

und kommentieren. Durch die Übertragung führen Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann.

Um das Spiel zwischen Schalke und Werder live im TV sehen zu können, müssen Sie allerdings Abonnent des Pay-TV-Anbieters Sky sein. Das Bundesliga-Paket kostet derzeit mindestens 24,99 Euro pro Monat. Weitere Informationen zu Paketen des Senders finden Sie auf der Sky-Homepage.

Schalke gegen Werder Bremen heute im Live-Stream sehen: So geht's

Sky-Kunden haben auch die Möglichkeit, das Spiel zwischen Schalke und Werder Bremen im Live-Stream zu schauen. Sky-Go ist hier die passende Lösung. Denn alle Sky-Kunden, die das Bundesliga-Paket abonniert haben, können regulär zur Übertragung im TV auch alle Inhalte im Stream bei Sky-Go sehen.

Alles was man dafür benötigt, ist die kostenlose Sky-Go-App, die in allen gängigen Stores zum Download bereit steht. Sie ist sowohl für Smartphones, Tabelets, PCs als auch einige Smart-TVs verfügbar.

Hier geht es zur Sky-Go-App:

Wie auch bei der Übertragung im TV auf den Sendern von Sky Sport Bundesliga HD beginnen die Vorberichte zu Schalke gegen Werder auch auf Sky-Go um 14.00 Uhr. Ab 15.15 Uhr meldet sich dann Kommentator Marcus Lindemann aus der Schalker Arena.

Schalke gegen Werder Bremen heute im Live-Ticker verfolgen

Heißes Duell im Hinspiel: Schalkes Ozan Kabak (r.) im Zweikampf mit Werder Bremens Claudio Pizarro. Foto: getty Images

Da die Spiele der Bundesliga nun nicht mehr live im Free-TV übertragen werden, bleibt vielen Fans nur der Live-Ticker im Netz. Auch wir von Funke Sport bieten kostenlose Ticker zu allen Spielen der Bundesliga an - somit auch zu Schalke gegen Werder.

Neben allen wichtigen Ereignissen aus dem Stadion wie Tore, Fouls. Großchancen oder Schiedsrichterentscheidungen informiert der zuständige Tickerer Sie in unserem Ticker auch über Statistiken und Fakten rund um Schalke und Werder Bremen.

Schalke gegen Werder Bremen: So sehen Sie die Highlights

Nachdenklicher Blick: Schalkes Trainer David Wagner während der enttäuschenden Niederlage bei Fortuna Düsseldorf. Foto: firo

Sollten Sie keine Möglichkeit habe, das Spiel zwischen Schalke und Bremen zu sehen, können Sie bereits ab 40 Minuten nach Abpfiff die besten Szenen der Partie sehen - zumindest wenn Sie Kunde des Streamindienstes DAZN hier. Hier gibt die Zusammenfassungen aller Spiele der Bundesliga bereits 40 Minuten nach Spielende.

Neben den Zusammenfassungen aller Bundesligaspiele hat DAZN auch einzelne Livespiele der Bundesliga im Programm. Zusätzlich überträgt der Streamingdienst auch zahlreiche internationale Top-Ligen und US-Sport live. Aufgrund der Corona-Pandemie pausieren diese allerding großenteils noch. DAZN ist ab 11,99 Euro pro Monat zu haben. Mit dem Jahrespass kostet das Abo 119,99 Euro.

Alternativ dazu können die Highlights der Bundesliga auch im Free-TV geschaut werden. Die klassische Anlaufstelle dafür die die Sportschau in der ARD, die jeden Samstag ab 18.30 Uhr ausgestrahlt wird. Moderiert wird die Sendung, bei der auch die besten Szenen von Schalke - Bremen gezeigt werden, von Jessy Wellmer.