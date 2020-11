Schalke Schalke-Gegner Wolfsburg: Pongracic an Corona erkrankt

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg muss am Samstag im Spiel bei Schalke 04 auf Marin Pongracic verzichten. Der Kroate hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Der VfL Wolfsburg hat den nächsten Corona-Fall zu beklagen: Marin Pongracic hat sich bei der kroatischen Nationalmannschaft mit Covid-19 infiziert und wird dem Bundesligisten in den nächsten knapp zwei Wochen nicht zur Verfügung stehen. Die Partie am Samstag bei Schalke 04 wird der Abwehrspieler sicher verpassen. Auch ein Einsatz im darauffolgenden Heimspiel gegen Werder Bremen am Freitag, 27. November, steht auf der Kippe.

Für Pongracic ist es extrem bitter, war er doch zuletzt schon eineinhalb Monate wegen Pfeifferschem Drüsenfieber ausgefallen. Vor der Länderspielpause hatte er gegen Hoffenheim (2:1) erst sein Comeback gefeiert. Im kroatischen Nationalteam gab’s dann den nächsten Grund zur Freude: In der Türkei debütierte er für seine Farben. Zwar wurde der Abwehrspieler in Süddeutschland geboren, doch seine Eltern haben kroatische Wurzeln. Daher entschied er sich für die Auswahl.

Schon der vierte infizierte Wolfsburger Spieler

Nach Kevin Mbabu, Renato Steffen und Josip Brekalo ist Pongracic offiziell der vierte Wolfsburger, der sich mit dem Coronavirus infizierte. Schon Brekalo hatte sich im Oktober mutmaßlich in Kroatien angesteckt. Gleiches gilt nun offenbar für Pongracic.