Schalke gehört im bayerischen Theater zu den Leidtragenden

Gelsenkirchen. Türkgücü München oder Schweinfurt 05 - Schalkes Pokalgegner ist weiter offen. Sportvorstand Jochen Schneider ist deshalb sehr verärgert.

Für Jochen Schneider hatte die Absage des DFB-Pokalspiels am Sonntag doch etwas Gutes. Der Sportvorstand des Bundesligisten FC Schalke 04 verbrachte dadurch seinen 50. Geburtstag im Kreise seiner Familie – und nicht in einem Fußballstadion. Dass die Königsblauen nun aber in Streitigkeiten innerhalb des Bayerischen Fußballverbandes (BFV) geraten sind, ist für sie in der Saisonvorbereitung sehr unglücklich. Schon zum vierten Mal fiel ein Spiel aus – und nun konnten sie gar nichts dafür.