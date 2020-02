Bundesliga Schalke geht in Köln unter - Fans rufen: "Nübel raus"

Köln. Schwarzer Abend für den FC Schalke 04. Nach schwacher Vorstellung verlieren die Gelsenkircherner 0:3 in Köln. Torhüter Nübel patzt erneut.

Der Albtraum geht einfach nicht zu Ende: Zum sechsten Mal nacheinander blieb der FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga ohne Sieg. Beim Aufsteiger 1. FC Köln waren die Königsblauen chancenlos und gingen mit 0:3 (0:2) unter. Schlimmer noch: Drei weitere Stammspieler sind verletzt und die S04-Fans beschimpften Torwart Alexander Nübel.

Am Freitagnachmittag hatte Schalkes Trainer David Wagner noch so optimistisch geklungen. Alle Spieler seien fit durch die Woche gekommen, niemand außer den Langzeitverletzten hätte Beschwerden. Doch dann meldeten sich vor dem Anpfiff Suat Serdar (Zeh angebrochen) und Kapitän Omar Mascarell (Adduktorenbeschwerden) ab.

Für Serdar und Mascarell rückten Alessandro Schöpf und Nassim Boujellab ins Team. Wagner setzte diesmal auf die 4-3-3-Taktik mit Mittelstürmer Michael Gregoritsch. Eigentlich keine schlechte Idee - aber keine Strategie bringt etwas, wenn die eigene Mannschaft unsicher, behäbig und ängstlich spielt, der Gegner aber gierig und leidenschaftlich.

Schalker Fehlpassfestival in der ersten Halbzeit

Deshalb gehörte die erste Halbzeit vor 50.000 Zuschauern allein dem Aufsteiger. Bei den Königsblauen reihte sich Fehlpass an Fehlpass. Jonjoe Kenny gab den Ball zum Beispiel in der achten Minute freiwillig ab - FC-Kapitän Jonas Hector traf. Das Tor zählte nicht, Florian Kainz stand in der Schussbahn und im Abseits.

Eine Minute später jubelten die Kölner Fans erneut - und diesmal zählte der Treffer. Schalkes Stürmer Benito Raman hatte sich am eigenen Strafraum ein Foul geleistet. Den Freistoß von Kainz verlängerte Sebastian Bornauw zum 1:0 ins Netz. Wieder ein früher Rückstand für Schalke - genau das, was Wagner unbedingt verhindern wollte.

Die Kölner hatten nun ganz leichtes Spiel. Sie mussten nur auf Schalker Fehlpässe warten oder auf Dribblings von Amine Harit im Mittelfeld - denn das waren sichere Balleroberungen. Zum Beispiel in der 33. Minute: Kainz stürmte allein aufs Schalker Tor zu, wurde aber im letzten Moment gestört. Sieben Minuten später konterte Köln nach einem Ballverlust von Harit erneut. Jhon Córdoba rannte Schalke-Verteidiger Matija Nastasic davon - 2:0. In der 45. Minute scheiterte Elvis Rexhbacaj an Torwart Alexander Nübel.

Schalkes Torwart Alexander Nübel patzt erneut - "Nübel raus" Rufe der Fans

Und Schalke? Trotz Dreier-Angriff ergab sich nur eine Zufallschance. In der 44. Minute tauchte Michael Gregoritsch frei vor Kölns Torwart Timo Horn auf, war aber zu überrascht und schoss den Torwart an. Davor: ein Schuss von Harit, der zehn Meter über das Tor flog (16.), ein ungefährlicher Kopfball von Ozan Kabak (21.) - das war’s.

Als Schiedsrichter Manuel Gräfe zur Pause pfiff, sangen die FC-Fans vom Europapokal, die Schalker schlichen enttäuscht in die Kabine. Und trafen dort auf Kabak, der wegen einer Hüftverletzung schon in der 28. Minute ausgewechselt worden war. Es lief einfach alles schief.

Die zweite Hälfte begann mit Verspätung, da die Kölner Fans mit Plakaten und Sprechchören gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp protestierten - ein Transparent entfernten sie erst nach einigen Minuten. Das blieb für lange Zeit die einzige erwähnenswerte Szene.

Die Schalker hatten mehr Ballbesitz, blieben aber ungefährlich. Die Kölner schaukelten den Sieg nach Hause, kamen aber noch zum 3:0-Endstand. Kainz schoss den Ball im Schneckentempo aufs Tor, doch Nübel ließ den Ball durch die Beine ins Netz kullern (75.). Die Schalke-Fans riefen „Nübel raus“ - der Tiefpunkt an diesem schwarzen Tag.

Hier gibt es den Live-Ticker zum Nachlesen: