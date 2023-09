Schalke: Gerald Asamoah gibt Taktik vor - "Kein Halligalli"

Schalke-Reporter Robin Haack berichtet über die Neuigkeiten rund um den FC Schalke 04 mit Blick auf das Heimspiel am kommenden Samstag gegen den 1. FC Magdeburg.

Schalke-News: So läuft es in der Länderspielpause

Gelsenkirchen. Schalke 04 trifft am Samstagabend auf den offensivstarken 1. FC Magdeburg. Die Taktik: Sicherheit zuerst, wie Gerald Asamoah verriet.

Irgendwann hatte Marius Müller am Dienstagvormittag genug. Ein Gegentor hatte der Torwart des FC Schalke 04 hinnehmen müssen – und obwohl es nur ein Trainingsspiel war, brodelte Müller. „Meine Fresse“ rief er sehr laut, stauchte seine Vorderleute zusammen. Der Druck ist hoch bei den schwach in die Zweitliga-Saison gestarteten Schalkern – am Samstag (20.30 Uhr/Sport 1 und Sky) kommt der 1. FC Magdeburg.